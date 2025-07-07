SPYX

SP500 xStock (SPYx) est un certificat de suivi émis sous forme de tokens Solana SPL et ERC-20. SPYx suit directement le prix du SPDR S&P 500 ETF Trust (l'actif sous-jacent). Il est conçu pour offrir aux participants éligibles du marché des cryptomonnaies un accès conforme à la réglementation au prix de cet ETF, tout en conservant les avantages de la technologie blockchain.

Nom de la cryptomonnaieSPYX

ClassementNo.1179

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)5,319.76%

Offre en circulation15,999.16909537

Offre maximale∞

Offre totale15,999.16909537

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique676.1183537619726,2025-10-06

Prix le plus bas616.8846708571068,2025-07-07

Blockchain publiqueSOL

IntroductionSP500 xStock (SPYx) est un certificat de suivi émis sous forme de tokens Solana SPL et ERC-20. SPYx suit directement le prix du SPDR S&P 500 ETF Trust (l'actif sous-jacent). Il est conçu pour offrir aux participants éligibles du marché des cryptomonnaies un accès conforme à la réglementation au prix de cet ETF, tout en conservant les avantages de la technologie blockchain.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.