Informations sur SOPH (SOPH)

Sophon is a consumer-focused entertainment blockchain built using the ZK Stack that partners with applications across multiple sectors - including gaming, artificial intelligence, gambling and alternative applications like ticketing, social and DePin, to create the ultimate user experience onchain.

Site officiel : https://sophon.xyz Livre blanc : https://docs.sophon.xyz Explorateur de blocs : https://sophscan.xyz/token/0x000000000000000000000000000000000000800a