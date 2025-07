Informations sur Sentio Protocol (SEN)

Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how.

Site officiel : https://sentio.ai/ Livre blanc : https://docs.sentio.ai/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x421b05cf5ce28Cb7347E73e2278E84472F0E4a88