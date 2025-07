Informations sur Republic Protocol (REN)

Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi).

Site officiel : https://renprotocol.org/ Livre blanc : https://republicprotocol.github.io/whitepaper/republic-whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38