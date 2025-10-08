Le prix en temps réel de pump.fun est aujourd'hui de 0.005955 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de PUMP à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix PUMP facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de pump.fun est aujourd'hui de 0.005955 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de PUMP à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix PUMP facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur PUMP

Informations sur le prix de PUMP

Site officiel de PUMP

Tokenomics de PUMP

Prévisions de prix de PUMP

Historique de PUMP

Guide d'achat de PUMP

Convertisseur de PUMP en monnaie fiduciaire

PUMP au comptant

Pré-ouverture

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de pump.fun

Cours pump.fun(PUMP)

Prix en temps réel : 1 PUMP à USD

$0.005955
$0.005955$0.005955
-9.40%1D
USD
Graphique du prix de pump.fun (PUMP) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 16:36:50 (UTC+8)

Informations sur le prix de pump.fun (PUMP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00582
$ 0.00582$ 0.00582
Bas 24 h
$ 0.00668
$ 0.00668$ 0.00668
Haut 24 h

$ 0.00582
$ 0.00582$ 0.00582

$ 0.00668
$ 0.00668$ 0.00668

--
----

--
----

+0.55%

-9.40%

-12.15%

-12.15%

Le prix en temps réel de pump.fun (PUMP) est de $ 0.005955. Au cours des dernières 24 heures, PUMP a évolué entre un minimum de $ 0.00582 et un maximum de $ 0.00668, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PUMP est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, PUMP a évolué de +0.55% au cours de la dernière heure, -9.40% sur 24 heures et de -12.15% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour pump.fun (PUMP)

--
----

$ 30.29M
$ 30.29M$ 30.29M

$ 5.96B
$ 5.96B$ 5.96B

--
----

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

SOL

La capitalisation boursière actuelle de pump.fun est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 30.29M. L'offre en circulation de PUMP est de --, avec une offre totale de 1000000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.96B.

Historique du prix de pump.fun (PUMP) en USD

Suivez la variation du prix de pump.fun aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.00061785-9.40%
30 jours$ +0.001056+21.55%
60 jours$ +0.002609+77.97%
90 jours$ +0.004955+495.50%
Variation du prix de pump.fun aujourd'hui

Aujourd'hui, PUMP a enregistré une variation de $ -0.00061785 (-9.40%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de pump.fun sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.001056 (+21.55%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de pump.fun

En élargissant la vue à 60 jours, PUMP a constaté une variation de $ +0.002609 (+77.97%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de pump.fun sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.004955 (+495.50%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de pump.fun (PUMP) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de pump.fun.

Qu'est-ce que pump.fun (PUMP)

pump.fun permet à chacun de créer et lancer gratuitement son propre token, tout en facilitant l'investissement dans ces créations. En combinant de manière fluide création de tokens et trading, la plateforme offre un potentiel financier illimité, ouvrant à tous l'accès à un univers de trading dynamique qui valorise la créativité et les choix stratégiques. Leader mondial des plateformes de lancement crypto, pump.fun a déjà lancé plus de 11 millions de tokens depuis sa création. Depuis son lancement sur Solana en janvier 2024, elle a généré plus de 750 millions de dollars de revenus pour le protocole, ce qui en fait l’un des projets crypto les plus rentables, à la croissance la plus rapide et parmi les plus réussis de tous les temps.

pump.fun est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en pump.fun. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de PUMPpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le pump.fun sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de pump.fun fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de pump.fun (USD)

Combien vaudra pump.fun (PUMP) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs pump.fun (PUMP) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour pump.fun.

Consultez la prévision de prix de pump.fun maintenant !

Tokenomics de pump.fun (PUMP)

Comprendre la tokenomics de pump.fun (PUMP) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PUMP !

Guide d'achat de pump.fun (PUMP)

Vous cherchez à savoir comment acheter du pump.fun? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du pump.fun. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

PUMP en devises locales

1 pump.fun (PUMP) à VND
156.705825
1 pump.fun (PUMP) à AUD
A$0.0090516
1 pump.fun (PUMP) à GBP
0.0044067
1 pump.fun (PUMP) à EUR
0.00506175
1 pump.fun (PUMP) à USD
$0.005955
1 pump.fun (PUMP) à MYR
RM0.02507055
1 pump.fun (PUMP) à TRY
0.24838305
1 pump.fun (PUMP) à JPY
¥0.90516
1 pump.fun (PUMP) à ARS
ARS$8.51928255
1 pump.fun (PUMP) à RUB
0.48694035
1 pump.fun (PUMP) à INR
0.52850625
1 pump.fun (PUMP) à IDR
Rp99.2499603
1 pump.fun (PUMP) à KRW
8.4828975
1 pump.fun (PUMP) à PHP
0.3455091
1 pump.fun (PUMP) à EGP
￡E.0.2832198
1 pump.fun (PUMP) à BRL
R$0.03185925
1 pump.fun (PUMP) à CAD
C$0.00827745
1 pump.fun (PUMP) à BDT
0.7259145
1 pump.fun (PUMP) à NGN
8.7573039
1 pump.fun (PUMP) à COP
$23.0813418
1 pump.fun (PUMP) à ZAR
R.0.10224735
1 pump.fun (PUMP) à UAH
0.2464179
1 pump.fun (PUMP) à TZS
T.Sh.14.631435
1 pump.fun (PUMP) à VES
Bs1.101675
1 pump.fun (PUMP) à CLP
$5.710845
1 pump.fun (PUMP) à PKR
Rs1.688838
1 pump.fun (PUMP) à KZT
3.2223696
1 pump.fun (PUMP) à THB
฿0.1932993
1 pump.fun (PUMP) à TWD
NT$0.1819848
1 pump.fun (PUMP) à AED
د.إ0.02185485
1 pump.fun (PUMP) à CHF
Fr0.004764
1 pump.fun (PUMP) à HKD
HK$0.0463299
1 pump.fun (PUMP) à AMD
֏2.28070545
1 pump.fun (PUMP) à MAD
.د.م0.05436915
1 pump.fun (PUMP) à MXN
$0.109572
1 pump.fun (PUMP) à SAR
ريال0.02233125
1 pump.fun (PUMP) à ETB
Br0.8668098
1 pump.fun (PUMP) à KES
KSh0.7690287
1 pump.fun (PUMP) à JOD
د.أ0.004222095
1 pump.fun (PUMP) à PLN
0.02173575
1 pump.fun (PUMP) à RON
лв0.0260829
1 pump.fun (PUMP) à SEK
kr0.0560961
1 pump.fun (PUMP) à BGN
лв0.0100044
1 pump.fun (PUMP) à HUF
Ft2.0090979
1 pump.fun (PUMP) à CZK
0.1246977
1 pump.fun (PUMP) à KWD
د.ك0.00182223
1 pump.fun (PUMP) à ILS
0.01947285
1 pump.fun (PUMP) à BOB
Bs0.04126815
1 pump.fun (PUMP) à AZN
0.0101235
1 pump.fun (PUMP) à TJS
SM0.0552624
1 pump.fun (PUMP) à GEL
0.01613805
1 pump.fun (PUMP) à AOA
Kz5.42839935
1 pump.fun (PUMP) à BHD
.د.ب0.00223908
1 pump.fun (PUMP) à BMD
$0.005955
1 pump.fun (PUMP) à DKK
kr0.03817155
1 pump.fun (PUMP) à HNL
L0.1564974
1 pump.fun (PUMP) à MUR
0.2723817
1 pump.fun (PUMP) à NAD
$0.1025451
1 pump.fun (PUMP) à NOK
kr0.05949045
1 pump.fun (PUMP) à NZD
$0.01030215
1 pump.fun (PUMP) à PAB
B/.0.005955
1 pump.fun (PUMP) à PGK
K0.025011
1 pump.fun (PUMP) à QAR
ر.ق0.02173575
1 pump.fun (PUMP) à RSD
дин.0.5999067
1 pump.fun (PUMP) à UZS
soʻm71.74697145
1 pump.fun (PUMP) à ALL
L0.4943841
1 pump.fun (PUMP) à ANG
ƒ0.01065945
1 pump.fun (PUMP) à AWG
ƒ0.01065945
1 pump.fun (PUMP) à BBD
$0.01191
1 pump.fun (PUMP) à BAM
KM0.00994485
1 pump.fun (PUMP) à BIF
Fr17.561295
1 pump.fun (PUMP) à BND
$0.00768195
1 pump.fun (PUMP) à BSD
$0.005955
1 pump.fun (PUMP) à JMD
$0.95428875
1 pump.fun (PUMP) à KHR
23.9156373
1 pump.fun (PUMP) à KMF
Fr2.518965
1 pump.fun (PUMP) à LAK
129.45651915
1 pump.fun (PUMP) à LKR
Rs1.8034122
1 pump.fun (PUMP) à MDL
L0.0994485
1 pump.fun (PUMP) à MGA
Ar26.5847874
1 pump.fun (PUMP) à MOP
P0.0477591
1 pump.fun (PUMP) à MVR
0.0911115
1 pump.fun (PUMP) à MWK
MK10.33853505
1 pump.fun (PUMP) à MZN
MT0.3805245
1 pump.fun (PUMP) à NPR
Rs0.8463246
1 pump.fun (PUMP) à PYG
41.643315
1 pump.fun (PUMP) à RWF
Fr8.616885
1 pump.fun (PUMP) à SBD
$0.04900965
1 pump.fun (PUMP) à SCR
0.0883722
1 pump.fun (PUMP) à SRD
$0.2266473
1 pump.fun (PUMP) à SVC
$0.0521658
1 pump.fun (PUMP) à SZL
L0.10248555
1 pump.fun (PUMP) à TMT
m0.0208425
1 pump.fun (PUMP) à TND
د.ت0.0173886
1 pump.fun (PUMP) à TTD
$0.040494
1 pump.fun (PUMP) à UGX
Sh20.53284
1 pump.fun (PUMP) à XAF
Fr3.35862
1 pump.fun (PUMP) à XCD
$0.0160785
1 pump.fun (PUMP) à XOF
Fr3.35862
1 pump.fun (PUMP) à XPF
Fr0.60741
1 pump.fun (PUMP) à BWP
P0.0793206
1 pump.fun (PUMP) à BZD
$0.01196955
1 pump.fun (PUMP) à CVE
$0.56316435
1 pump.fun (PUMP) à DJF
Fr1.05999
1 pump.fun (PUMP) à DOP
$0.3732594
1 pump.fun (PUMP) à DZD
د.ج0.7747455
1 pump.fun (PUMP) à FJD
$0.0134583
1 pump.fun (PUMP) à GNF
Fr51.778725
1 pump.fun (PUMP) à GTQ
Q0.04567485
1 pump.fun (PUMP) à GYD
$1.2473343
1 pump.fun (PUMP) à ISK
kr0.720555

Ressources de pump.fun

Pour une compréhension plus approfondie de pump.fun, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Site officiel de pump.fun
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur pump.fun

Combien vaut pump.fun (PUMP) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de PUMP en USD est de 0.005955 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de PUMP à USD ?
Le prix actuel de PUMP en USD est $ 0.005955. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de pump.fun ?
La capitalisation boursière de PUMP est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de PUMP ?
L'offre en circulation de PUMP est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de PUMP ?
PUMP a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de PUMP ?
PUMP a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de PUMP ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour PUMP est de $ 30.29M USD.
Est-ce que PUMP va augmenter cette année ?
PUMP pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de PUMP pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 16:36:50 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur pump.fun (PUMP)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)
10-07 07:38:00Mises à jour de l'industrie
Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour PUMP vers USD

Montant

PUMP
PUMP
USD
USD

1 PUMP = 0.005955 USD

Trader PUMP

PUMP/USDC
$0.005952
$0.005952$0.005952
-9.40%
PUMP/USDT
$0.005955
$0.005955$0.005955
-9.40%

Rejoignez MEXC dès aujourd'hui

-- Frais de maker au comptant, -- Frais de taker au comptant
-- Frais de maker sur les contrats à terme, -- Frais de taker sur les contrats à terme