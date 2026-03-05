Cours CrypstocksAI(MVP)
Le prix de CrypstocksAI (MVP) en direct est actuellement de $ 0.0004828, avec une variation de 6.43 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MVP en USD est de $ 0.0004828 par MVP.
CrypstocksAI se classe actuellement au n°4774 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 MVP. Au cours des dernières 24 heures, MVP a été échangé entre $ 0.0004491 (plus bas) et $ 0.0005371 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.034922192238754354, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000079294709520812.
En termes de performance à court terme, MVP a varié de +0.14% au cours de la dernière heure et de -11.08% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 2.41K.
La capitalisation boursière actuelle de CrypstocksAI est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 2.41K. L'offre en circulation de MVP est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 482.80K.
Suivez la variation du prix de CrypstocksAI aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ -0.000033177
|-6.43%
|30 jours
|$ -0.0003372
|-41.13%
|60 jours
|$ -0.0000172
|-3.44%
|90 jours
|$ -0.0000172
|-3.44%
Aujourd'hui, MVP a enregistré une variation de $ -0.000033177 (-6.43%), reflétant sa dernière activité de marché.
Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.0003372 (-41.13%), montrant la performance à court terme du token.
En élargissant la vue à 60 jours, MVP a constaté une variation de $ -0.0000172 (-3.44%), offrant une perspective plus large sur ses performances.
En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.0000172 (-3.44%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.
Cette analyse s'appuie sur des modèles d'IA pour évaluer l'évolution récente des prix de CrypstocksAI, la dynamique des volumes et le sentiment de marché. Le traitement des données en temps réel met en évidence les tendances émergentes et les configurations de trading potentielles, afin de soutenir des décisions plus éclairées et plus opportunes.
En 2040, le prix de CrypstocksAI pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.
Crypstocks AI Terminal est une plateforme conçue pour offrir aux détenteurs de cryptomonnaies une vision claire et vérifiable de l'écosystème des actifs numériques. Le terminal diffuse en temps réel l'activité on-chain aux côtés des données de marché, que les utilisateurs peuvent auditer de manière indépendante, afin de se forger une opinion éclairée avant toute action. Toutes les décisions d'investissement prises à partir des informations du terminal relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur ; Crypstocks n'assume aucune responsabilité pour les gains ou pertes éventuels. Utilisez les données, vérifiez-les par vous-même et tradez à vos propres risques.
Pour une compréhension plus approfondie de CrypstocksAI, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|02-11 14:20:00
|Mises à jour de l'industrie
Au cours des dernières 24 heures, sortie nette de 59 400 ETH des CEX
|02-10 18:39:21
|Données on-chain
Hier, l'ETF Bitcoin spot a enregistré un transfert net entrant de 144,9 millions de dollars, tandis que l'ETF Ethereum a enregistré un transfert net entrant de 57 millions de dollars
|02-04 11:04:00
|Mises à jour de l'industrie
L'indice Crypto Fear chute à nouveau à 14, le marché reste dans la zone de « peur extrême »
|02-04 00:48:00
|Mises à jour de l'industrie
285 millions de dollars liquidés sur le réseau au cours des dernières 24 heures, longs et shorts anéantis
|02-01 01:12:00
|Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin passe sous son précédent plus bas de 80 600 $, atteignant un nouveau plus bas depuis le 11 avril 2025
|01-28 07:44:00
|Mises à jour de l'industrie
L'indice du dollar atteint son niveau le plus bas depuis février 2022, le marché crypto poursuit son rallye
