Prix de CrypstocksAI aujourd'hui

Le prix de CrypstocksAI (MVP) en direct est actuellement de $ 0.0004828, avec une variation de 6.43 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MVP en USD est de $ 0.0004828 par MVP.

CrypstocksAI se classe actuellement au n°4774 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 MVP. Au cours des dernières 24 heures, MVP a été échangé entre $ 0.0004491 (plus bas) et $ 0.0005371 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.034922192238754354, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000079294709520812.

En termes de performance à court terme, MVP a varié de +0.14% au cours de la dernière heure et de -11.08% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 2.41K.

Informations de marché pour CrypstocksAI (MVP)

Classement No.4774 Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 2.41K$ 2.41K $ 2.41K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 482.80K$ 482.80K $ 482.80K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 0.00% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de CrypstocksAI est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 2.41K. L'offre en circulation de MVP est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 482.80K.