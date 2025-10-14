Le prix en temps réel de PHT Stablecoin est aujourd'hui de 0.01723 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de PHT à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix PHT facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de PHT Stablecoin est aujourd'hui de 0.01723 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de PHT à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix PHT facilement sur MEXC maintenant.

Logo de PHT Stablecoin

Cours PHT Stablecoin(PHT)

Prix en temps réel : 1 PHT à USD

$0.01723
$0.01723$0.01723
-0.05%1D
USD
Graphique du prix de PHT Stablecoin (PHT) en temps réel
Informations sur le prix de PHT Stablecoin (PHT) en USD

Le prix en temps réel de PHT Stablecoin (PHT) est de $ 0.01723. Au cours des dernières 24 heures, PHT a évolué entre un minimum de $ 0.01718 et un maximum de $ 0.01734, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PHT est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, PHT a évolué de 0.00% au cours de la dernière heure, -0.05% sur 24 heures et de -0.18% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PHT Stablecoin (PHT)

MATIC

La capitalisation boursière actuelle de PHT Stablecoin est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 8.40K. L'offre en circulation de PHT est de --, avec une offre totale de 287850000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.96M.

Historique du prix de PHT Stablecoin (PHT) en USD

Suivez la variation du prix de PHT Stablecoin aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0000086-0.05%
30 jours$ -0.00049-2.77%
60 jours$ -0.00006-0.35%
90 jours$ +0.00023+1.35%
Variation du prix de PHT Stablecoin aujourd'hui

Aujourd'hui, PHT a enregistré une variation de $ -0.0000086 (-0.05%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de PHT Stablecoin sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.00049 (-2.77%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de PHT Stablecoin

En élargissant la vue à 60 jours, PHT a constaté une variation de $ -0.00006 (-0.35%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de PHT Stablecoin sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.00023 (+1.35%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de PHT Stablecoin (PHT) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de PHT Stablecoin.

Qu'est-ce que PHT Stablecoin (PHT)

Le PHT Stablecoin est un stablecoin multi-chain surcollatéralisé, indexé sur le peso philippin. Il est conçu pour faciliter les transferts de fonds rapides et peu coûteux, les paiements on-chain et les règlements programmables aux Philippines et en Asie du Sud-Est.

PHT Stablecoin est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en PHT Stablecoin. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de PHTpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le PHT Stablecoin sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de PHT Stablecoin fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de PHT Stablecoin (USD)

Combien vaudra PHT Stablecoin (PHT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs PHT Stablecoin (PHT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour PHT Stablecoin.

Consultez la prévision de prix de PHT Stablecoin maintenant !

Tokenomics de PHT Stablecoin (PHT)

Comprendre la tokenomics de PHT Stablecoin (PHT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PHT !

Guide d'achat de PHT Stablecoin (PHT)

Vous cherchez à savoir comment acheter du PHT Stablecoin? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du PHT Stablecoin. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

PHT en devises locales

Ressources de PHT Stablecoin

Pour une compréhension plus approfondie de PHT Stablecoin, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de PHT Stablecoin
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur PHT Stablecoin

Combien vaut PHT Stablecoin (PHT) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de PHT en USD est de 0.01723 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de PHT à USD ?
Le prix actuel de PHT en USD est $ 0.01723. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de PHT Stablecoin ?
La capitalisation boursière de PHT est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de PHT ?
L'offre en circulation de PHT est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de PHT ?
PHT a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de PHT ?
PHT a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de PHT ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour PHT est de $ 8.40K USD.
Est-ce que PHT va augmenter cette année ?
PHT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de PHT pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur PHT Stablecoin (PHT)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-14 20:24:00Mises à jour de l'industrie
Les Altcoins Chutent sur Toute la Ligne, SKYAI Baisse de Plus de 40% en 24h
10-14 19:19:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 624 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 210 000 traders liquidés
10-14 18:42:00Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto interrompt son rallye et devient baissier, la capitalisation totale du marché chute à 3,93 billions de dollars
10-14 18:27:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des stablecoins franchit les 310 milliards de dollars pour atteindre un nouveau sommet historique, augmentant de plus de 80 milliards de dollars cette année
10-14 17:21:00Mises à jour de l'industrie
Aperçu : Powell prononcera un discours aujourd'hui, pouvant potentiellement influencer le rythme des baisses de taux et les attentes de politique monétaire
10-14 14:09:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin Tombe Sous les 114 000 $, l'Ethereum Descend Sous les 4 200 $

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

