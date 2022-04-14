PHT

Le PHT Stablecoin est un stablecoin multi-chain surcollatéralisé, indexé sur le peso philippin. Il est conçu pour faciliter les transferts de fonds rapides et peu coûteux, les paiements on-chain et les règlements programmables aux Philippines et en Asie du Sud-Est.

Nom de la cryptomonnaiePHT

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale287,850,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueMATIC

Secteur

Réseaux sociaux

