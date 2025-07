Découvrez les informations clés sur OraiDEX (ORAIX), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur OraiDEX (ORAIX)

Developed by Oraichain, OraiDEX is a CosmWasm smart contract-based decentralized exchange with multi-chain interoperability & optimal speed.

Site officiel : https://oraidex.io/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x2d869aE129e308F94Cc47E66eaefb448CEe0d03e