Informations sur Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Site officiel : https://newt.foundation Livre blanc : https://blog.newt.foundation/the-litepaper/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0xD0eC028a3D21533Fdd200838F39c85B03679285D