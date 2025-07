Informations sur NAVI Protocol (NAVX)

NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch.

Site officiel : https://www.naviprotocol.io/ Livre blanc : https://naviprotocol.gitbook.io/navi-protocol-developer-docs/ Explorateur de blocs : https://suivision.xyz/coin/0xa99b8952d4f7d947ea77fe0ecdcc9e5fc0bcab2841d6e2a5aa00c3044e5544b5::navx::NAVX