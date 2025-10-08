Tokenomics de Minutes Networ (MNTX)

Tokenomics de Minutes Networ (MNTX)

Découvrez les informations clés sur Minutes Networ (MNTX), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 23:58:57 (UTC+8)
USD

Tokenomics et analyse de prix de Minutes Networ (MNTX)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Minutes Networ (MNTX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 19.41M
$ 19.41M$ 19.41M
Offre totale :
$ 78.50M
$ 78.50M$ 78.50M
Offre en circulation :
$ 77.67M
$ 77.67M$ 77.67M
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 124.95M
$ 124.95M$ 124.95M
Sommet historique :
$ 0.455
$ 0.455$ 0.455
Bas historique :
$ 0.14604411221532676
$ 0.14604411221532676$ 0.14604411221532676
Prix actuel :
$ 0.2499
$ 0.2499$ 0.2499

Informations sur Minutes Networ (MNTX)

Le Minutes Network Token révolutionne les télécommunications mondiales. Les nœuds DePIN MNTx acheminent le trafic vocal, réduisent les coûts et ouvrent l'accès à une industrie de 250 milliards de dollars.

Site officiel :
https://minutesnetworktoken.io/
Livre blanc :
https://minutesnetworktoken.io/documents/Minutes-Network-Token-Whitepaper.pdf
Explorateur de blocs :
https://etherscan.io/token/0x5c697fee285b513711a816018dbb34dc0cfc4875

Tokenomics de Minutes Networ (MNTX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de Minutes Networ (MNTX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens MNTX qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens MNTX pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MNTX, explorez le prix en direct du token MNTX !

Comment acheter du MNTX

Envie d'ajouter du Minutes Networ (MNTX) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du MNTX, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.

Historique du prix de Minutes Networ (MNTX)

L'analyse de l'historique du prix de MNTX permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.

Prévision du prix de MNTX

Vous voulez savoir dans quelle direction MNTX pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de MNTX combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?

MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.

Plus de 4,000 paires de trading sur les marchés au comptant (Spot) et sur les contrats à terme (Futures)
Les listings de tokens les plus rapides parmi les CEX
Liquidité #1 du secteur
Frais les plus bas, soutenus par un service client disponible 24h/24 et 7j/7
Transparence à 100 % des réserves de tokens pour les fonds des utilisateurs
Barrières d'entrée ultra faibles : achetez de la cryptomonnaie avec seulement 1 USDT
mc_how_why_title
Achetez de la cryptomonnaie avec seulement 1 USDT : votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie !

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.

Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité