Le prix en temps réel de Minutes Networ est aujourd'hui de 0.2499 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de MNTX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix MNTX facilement sur MEXC maintenant.

Logo de Minutes Networ

Cours Minutes Networ(MNTX)

Prix en temps réel : 1 MNTX à USD

$0.2499
$0.2499$0.2499
0.00%1D
USD
Graphique du prix de Minutes Networ (MNTX) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-09 00:06:40 (UTC+8)

Informations sur le prix de Minutes Networ (MNTX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.2048
$ 0.2048$ 0.2048
Bas 24 h
$ 0.2499
$ 0.2499$ 0.2499
Haut 24 h

$ 0.2048
$ 0.2048$ 0.2048

$ 0.2499
$ 0.2499$ 0.2499

$ 0.5035847309180984
$ 0.5035847309180984$ 0.5035847309180984

$ 0.14604411221532676
$ 0.14604411221532676$ 0.14604411221532676

0.00%

0.00%

+2.33%

+2.33%

Le prix en temps réel de Minutes Networ (MNTX) est de $ 0.2499. Au cours des dernières 24 heures, MNTX a évolué entre un minimum de $ 0.2048 et un maximum de $ 0.2499, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MNTX est $ 0.5035847309180984, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.14604411221532676.

En termes de performance à court terme, MNTX a évolué de 0.00% au cours de la dernière heure, 0.00% sur 24 heures et de +2.33% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Minutes Networ (MNTX)

No.988

$ 19.41M
$ 19.41M$ 19.41M

$ 14.94
$ 14.94$ 14.94

$ 124.95M
$ 124.95M$ 124.95M

77.67M
77.67M 77.67M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

78,499,969.87437962
78,499,969.87437962 78,499,969.87437962

15.53%

ETH

La capitalisation boursière actuelle de Minutes Networ est de $ 19.41M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 14.94. L'offre en circulation de MNTX est de 77.67M, avec une offre totale de 78499969.87437962. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 124.95M.

Historique du prix de Minutes Networ (MNTX) en USD

Suivez la variation du prix de Minutes Networ aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 00.00%
30 jours$ -0.0728-22.56%
60 jours$ -0.1232-33.03%
90 jours$ +0.0999+66.60%
Variation du prix de Minutes Networ aujourd'hui

Aujourd'hui, MNTX a enregistré une variation de $ 0 (0.00%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Minutes Networ sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.0728 (-22.56%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Minutes Networ

En élargissant la vue à 60 jours, MNTX a constaté une variation de $ -0.1232 (-33.03%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Minutes Networ sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.0999 (+66.60%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Minutes Networ (MNTX) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Minutes Networ.

Qu'est-ce que Minutes Networ (MNTX)

Le Minutes Network Token révolutionne les télécommunications mondiales. Les nœuds DePIN MNTx acheminent le trafic vocal, réduisent les coûts et ouvrent l'accès à une industrie de 250 milliards de dollars.

Minutes Networ est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Minutes Networ. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de MNTXpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Minutes Networ sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Minutes Networ fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Minutes Networ (USD)

Combien vaudra Minutes Networ (MNTX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Minutes Networ (MNTX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Minutes Networ.

Consultez la prévision de prix de Minutes Networ maintenant !

Tokenomics de Minutes Networ (MNTX)

Comprendre la tokenomics de Minutes Networ (MNTX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MNTX !

Guide d'achat de Minutes Networ (MNTX)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Minutes Networ? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Minutes Networ. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

Ressources de Minutes Networ

Pour une compréhension plus approfondie de Minutes Networ, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Minutes Networ
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Minutes Networ

Combien vaut Minutes Networ (MNTX) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de MNTX en USD est de 0.2499 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de MNTX à USD ?
Le prix actuel de MNTX en USD est $ 0.2499. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Minutes Networ ?
La capitalisation boursière de MNTX est de $ 19.41M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de MNTX ?
L'offre en circulation de MNTX est de 77.67M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MNTX ?
MNTX a atteint un prix ATH de 0.5035847309180984 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MNTX ?
MNTX a vu un prix ATL de 0.14604411221532676 USD.
Quel est le volume de trading de MNTX ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MNTX est de $ 14.94 USD.
Est-ce que MNTX va augmenter cette année ?
MNTX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MNTX pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-09 00:06:40 (UTC+8)

