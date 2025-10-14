Le prix en temps réel de Just Memecoin est aujourd'hui de 0.0008253 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de MEMECOIN à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix MEMECOIN facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Just Memecoin est aujourd'hui de 0.0008253 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de MEMECOIN à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix MEMECOIN facilement sur MEXC maintenant.

Cours Just Memecoin(MEMECOIN)

Prix en temps réel : 1 MEMECOIN à USD

$0.0008254
$0.0008254$0.0008254
-0.35%1D
USD
Graphique du prix de Just Memecoin (MEMECOIN) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 12:30:44 (UTC+8)

Informations sur le prix de Just Memecoin (MEMECOIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.0007233
$ 0.0007233$ 0.0007233
Bas 24 h
$ 0.0009241
$ 0.0009241$ 0.0009241
Haut 24 h

$ 0.0007233
$ 0.0007233$ 0.0007233

$ 0.0009241
$ 0.0009241$ 0.0009241

-2.44%

-0.35%

-30.71%

-30.71%

Le prix en temps réel de Just Memecoin (MEMECOIN) est de $ 0.0008253. Au cours des dernières 24 heures, MEMECOIN a évolué entre un minimum de $ 0.0007233 et un maximum de $ 0.0009241, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MEMECOIN est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, MEMECOIN a évolué de -2.44% au cours de la dernière heure, -0.35% sur 24 heures et de -30.71% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Just Memecoin (MEMECOIN)

$ 60.53K
$ 60.53K$ 60.53K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SOL

La capitalisation boursière actuelle de Just Memecoin est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 60.53K. L'offre en circulation de MEMECOIN est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.

Historique du prix de Just Memecoin (MEMECOIN) en USD

Suivez la variation du prix de Just Memecoin aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.000002899-0.35%
30 jours$ -0.0018997-69.72%
60 jours$ -0.0045067-84.53%
90 jours$ -0.0051747-86.25%
Variation du prix de Just Memecoin aujourd'hui

Aujourd'hui, MEMECOIN a enregistré une variation de $ -0.000002899 (-0.35%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Just Memecoin sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.0018997 (-69.72%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Just Memecoin

En élargissant la vue à 60 jours, MEMECOIN a constaté une variation de $ -0.0045067 (-84.53%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Just Memecoin sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.0051747 (-86.25%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Just Memecoin (MEMECOIN) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Just Memecoin.

Qu'est-ce que Just Memecoin (MEMECOIN)

Un pur memecoin lancé sur la plateforme Bonk, entièrement centré sur la culture meme, avec une logique ultra-simple et sans concepts complexes — son essence même, c’est le memecoin.

Just Memecoin est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Just Memecoin. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de MEMECOINpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Just Memecoin sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Just Memecoin fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Just Memecoin (USD)

Combien vaudra Just Memecoin (MEMECOIN) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Just Memecoin (MEMECOIN) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Just Memecoin.

Consultez la prévision de prix de Just Memecoin maintenant !

Tokenomics de Just Memecoin (MEMECOIN)

Comprendre la tokenomics de Just Memecoin (MEMECOIN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MEMECOIN !

Guide d'achat de Just Memecoin (MEMECOIN)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Just Memecoin? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Just Memecoin. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

MEMECOIN en devises locales

1 Just Memecoin (MEMECOIN) à VND
21.7177695
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à AUD
A$0.001270962
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à GBP
0.000610722
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à EUR
0.000709758
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à USD
$0.0008253
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à MYR
RM0.003482766
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à TRY
0.034514046
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à JPY
¥0.1246203
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à ARS
ARS$1.11225681
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à RUB
0.066964842
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à INR
0.073261881
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à IDR
Rp13.754994498
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à KRW
1.180682433
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à PHP
0.048024207
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à EGP
￡E.0.039358557
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à BRL
R$0.004506138
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à CAD
C$0.00115542
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à BDT
0.100546299
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à NGN
1.206572094
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à COP
$3.236463468
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à ZAR
R.0.014302449
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à UAH
0.034373745
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à TZS
T.Sh.2.0277621
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à VES
Bs0.1592829
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à CLP
$0.7898121
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à PKR
Rs0.233790984
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à KZT
0.443706039
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à THB
฿0.026855262
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à TWD
NT$0.025361469
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à AED
د.إ0.003028851
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à CHF
Fr0.00066024
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à HKD
HK$0.006412581
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à AMD
֏0.316081647
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à MAD
.د.م0.007559748
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à MXN
$0.015251544
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à SAR
ريال0.003094875
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à ETB
Br0.121203558
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à KES
KSh0.106653519
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à JOD
د.أ0.0005851377
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à PLN
0.003028851
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à RON
лв0.003623067
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à SEK
kr0.00784035
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à BGN
лв0.001386504
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à HUF
Ft0.279099954
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à CZK
0.017314794
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à KWD
د.ك0.0002525418
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à ILS
0.002706984
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à BOB
Bs0.005719329
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à AZN
0.00140301
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à TJS
SM0.007584507
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à GEL
0.00222831
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à AOA
Kz0.752318721
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à BHD
.د.ب0.0003111381
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à BMD
$0.0008253
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à DKK
kr0.005314932
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à HNL
L0.021688884
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à MUR
0.037410849
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à NAD
$0.014294196
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à NOK
kr0.008327277
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à NZD
$0.001444275
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à PAB
B/.0.0008253
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à PGK
K0.00346626
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à QAR
ر.ق0.003012345
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à RSD
дин.0.083454336
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à UZS
soʻm10.064632536
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à ALL
L0.06899508
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à ANG
ƒ0.001477287
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à AWG
ƒ0.001477287
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à BBD
$0.0016506
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à BAM
KM0.001386504
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à BIF
Fr2.4338097
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à BND
$0.001064637
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à BSD
$0.0008253
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à JMD
$0.132724746
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à KHR
3.314454318
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à KMF
Fr0.3499272
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à LAK
17.941303989
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à LKR
Rs0.249859575
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à MDL
L0.013972329
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à MGA
Ar3.70089279
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à MOP
P0.006610653
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à MVR
0.01262709
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à MWK
MK1.432811583
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à MZN
MT0.05273667
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à NPR
Rs0.117093564
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à PYG
5.8117626
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à RWF
Fr1.1991609
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à SBD
$0.006792219
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à SCR
0.012230946
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à SRD
$0.032013387
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à SVC
$0.007221375
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à SZL
L0.014285943
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à TMT
m0.00288855
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à TND
د.ت0.0024280326
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à TTD
$0.005603787
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à UGX
Sh2.8357308
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à XAF
Fr0.4671198
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à XCD
$0.00222831
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à XOF
Fr0.4671198
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à XPF
Fr0.0841806
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à BWP
P0.011050767
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à BZD
$0.001658853
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à CVE
$0.078609825
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à DJF
Fr0.1469034
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à DOP
$0.051927876
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à DZD
د.ج0.107528337
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à FJD
$0.001873431
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à GNF
Fr7.1759835
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à GTQ
Q0.006321798
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à GYD
$0.172760049
1 Just Memecoin (MEMECOIN) à ISK
kr0.1006866

Ressources de Just Memecoin

Pour une compréhension plus approfondie de Just Memecoin, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Just Memecoin

Combien vaut Just Memecoin (MEMECOIN) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de MEMECOIN en USD est de 0.0008253 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de MEMECOIN à USD ?
Le prix actuel de MEMECOIN en USD est $ 0.0008253. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Just Memecoin ?
La capitalisation boursière de MEMECOIN est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de MEMECOIN ?
L'offre en circulation de MEMECOIN est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MEMECOIN ?
MEMECOIN a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MEMECOIN ?
MEMECOIN a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de MEMECOIN ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MEMECOIN est de $ 60.53K USD.
Est-ce que MEMECOIN va augmenter cette année ?
MEMECOIN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MEMECOIN pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 12:30:44 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Just Memecoin (MEMECOIN)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-13 21:33:00Mises à jour de l'industrie
CoinShares : Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré un afflux net de 3,17 milliards de dollars la semaine dernière, avec un afflux record depuis le début de l'année atteignant 48,7 milliards de dollars
10-13 17:20:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de crainte des cryptomonnaies monte à 38, le sentiment de peur s'atténue
10-13 10:50:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies rebondit au-dessus de 4 billions de dollars, avec une augmentation de 5,6% en 24h
10-12 07:40:07Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin continuent, avec un transfert net sortant de 2 167,72 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-12 05:22:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 780 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 200 000 traders liquidés
10-11 21:42:43Mises à jour de l'industrie
La Dominance du Bitcoin Repasse Au-dessus de 60%, La Capitalisation du Marché des Altcoins Chute de Près de 15% en Quatre Jours

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

