Tokenomics et analyse de prix de MultiBank Group (MBG)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de MultiBank Group (MBG), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur MultiBank Group (MBG)
MultiBank Group, fondé en Californie en 2005, est aujourd'hui l'un des plus grands établissements de produits dérivés financiers en ligne au monde, reconnu pour sa forte régulation. Basé à Dubaï, le groupe dispose de plus de 25 bureaux à l'international et sert plus de 2 millions de clients dans plus de 100 pays. Grâce à une conformité réglementaire rigoureuse, une technologie de pointe et un engagement envers l'intégrité financière, MultiBank Group offre une expérience de trading sécurisée et fluide à l'échelle mondiale.
Aujourd'hui, le groupe façonne l'avenir de la finance en menant l'un des projets de tokenisation d'actifs du monde réel (RWA) les plus ambitieux du secteur, autour de son tout premier token utilitaire : le $MBG.
Tokenomics de MultiBank Group (MBG) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de MultiBank Group (MBG) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MBG qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MBG pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MBG, explorez le prix en direct du token MBG !
Historique du prix de MultiBank Group (MBG)
L'analyse de l'historique du prix de MBG permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
