MultiBank Group, fondé en Californie en 2005, est aujourd'hui l'un des plus grands établissements de produits dérivés financiers en ligne au monde, reconnu pour sa forte régulation. Basé à Dubaï, le groupe dispose de plus de 25 bureaux à l'international et sert plus de 2 millions de clients dans plus de 100 pays. Grâce à une conformité réglementaire rigoureuse, une technologie de pointe et un engagement envers l'intégrité financière, MultiBank Group offre une expérience de trading sécurisée et fluide à l'échelle mondiale.

Aujourd'hui, le groupe façonne l'avenir de la finance en menant l'un des projets de tokenisation d'actifs du monde réel (RWA) les plus ambitieux du secteur, autour de son tout premier token utilitaire : le $MBG.