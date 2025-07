Informations sur Laika (LAIKAL2)

Laïka is the first Layer 2 on Dogecoin designed to enhance the use of native Dogecoin assets. Our mission is to unlock the potential of Dogecoin assets and bring DogFi (DeFi on $DOGE) to the cryptospace.

Site officiel : https://laikachain.dog/ Livre blanc : https://litepaper.laikachain.dog/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x19E1F2f837a3b90EBd0730cb6111189Be0E1b6D6