Informations sur Janitor (JANITOR)

An MCP and A2A-powered autonomous crypto intelligence system that monitors, analyzes, and responds to on-chain Alpha opportunities, liquidity shifts, and protocol anomalies.

Site officiel : https://janitorai.io/ Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0x3c8d20001fe883934a15c949a3355a65ca984444