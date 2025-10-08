Le prix en temps réel de Robinhood xStock est aujourd'hui de 144.84 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de HOODX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix HOODX facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Robinhood xStock est aujourd'hui de 144.84 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de HOODX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix HOODX facilement sur MEXC maintenant.

$144.84
$144.84$144.84
+1.67%1D
Graphique du prix de Robinhood xStock (HOODX) en temps réel
Informations sur le prix de Robinhood xStock (HOODX) en USD

$ 141.66
$ 141.66$ 141.66
$ 148.29
$ 148.29$ 148.29
$ 141.66
$ 141.66$ 141.66

$ 148.29
$ 148.29$ 148.29

$ 152.73787929087854
$ 152.73787929087854$ 152.73787929087854

$ 91.00407335090168
$ 91.00407335090168$ 91.00407335090168

Le prix en temps réel de Robinhood xStock (HOODX) est de $ 144.84. Au cours des dernières 24 heures, HOODX a évolué entre un minimum de $ 141.66 et un maximum de $ 148.29, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HOODX est $ 152.73787929087854, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 91.00407335090168.

En termes de performance à court terme, HOODX a évolué de +0.18% au cours de la dernière heure, +1.67% sur 24 heures et de +3.82% au cours des 7 derniers jours.

Informations de marché pour Robinhood xStock (HOODX)

$ 4.49M
$ 4.49M$ 4.49M

$ 65.83K
$ 65.83K$ 65.83K

$ 4.49M
$ 4.49M$ 4.49M

31.00K
31.00K 31.00K

--
----

30,999.85035068
30,999.85035068 30,999.85035068

La capitalisation boursière actuelle de Robinhood xStock est de $ 4.49M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 65.83K. L'offre en circulation de HOODX est de 31.00K, avec une offre totale de 30999.85035068. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.49M.

Historique du prix de Robinhood xStock (HOODX) en USD

Suivez la variation du prix de Robinhood xStock aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +2.3791+1.67%
30 jours$ +37.34+34.73%
60 jours$ +29.98+26.10%
90 jours$ +50.5+53.52%
Variation du prix de Robinhood xStock aujourd'hui

Aujourd'hui, HOODX a enregistré une variation de $ +2.3791 (+1.67%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Robinhood xStock sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +37.34 (+34.73%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Robinhood xStock

En élargissant la vue à 60 jours, HOODX a constaté une variation de $ +29.98 (+26.10%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Robinhood xStock sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +50.5 (+53.52%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Robinhood xStock (HOODX) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Robinhood xStock.

Qu'est-ce que Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Robinhood xStock est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme.

Prévision de prix de Robinhood xStock (USD)

Combien vaudra Robinhood xStock (HOODX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Robinhood xStock (HOODX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ?

Consultez la prévision de prix de Robinhood xStock maintenant !

Tokenomics de Robinhood xStock (HOODX)

Comprendre la tokenomics de Robinhood xStock (HOODX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance.

Guide d'achat de Robinhood xStock (HOODX)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Robinhood xStock? Le processus est simple et sans tracas !

HOODX en devises locales

Combien vaut Robinhood xStock (HOODX) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de HOODX en USD est de 144.84 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de HOODX à USD ?
Le prix actuel de HOODX en USD est $ 144.84. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Robinhood xStock ?
La capitalisation boursière de HOODX est de $ 4.49M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de HOODX ?
L'offre en circulation de HOODX est de 31.00K USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de HOODX ?
HOODX a atteint un prix ATH de 152.73787929087854 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de HOODX ?
HOODX a vu un prix ATL de 91.00407335090168 USD.
Quel est le volume de trading de HOODX ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour HOODX est de $ 65.83K USD.
Est-ce que HOODX va augmenter cette année ?
HOODX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de HOODX pour une analyse plus approfondie.
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

