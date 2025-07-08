HOODX

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Nom de la cryptomonnaieHOODX

ClassementNo.1547

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)12,016.54%

Offre en circulation30,999.85035068

Offre maximale∞

Offre totale30,999.85035068

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique152.73787929087854,2025-10-06

Prix le plus bas91.00407335090168,2025-07-08

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

