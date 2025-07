Informations sur GAINS (GAINS)

GAINS is a launchpad & decentralized VC with a 6-year track record of $30M+ invested in 300+ projects including giants like Avalanche, Hashgraph, Quant Network, Bloktopia, Kujira and many more.

Site officiel : https://www.gains-associates.com/ Livre blanc : https://drive.google.com/file/d/1YQaEmyY88GLf4vzXf7KYi5Qkjo2ixsDK/view Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x056c1d42fb1326f57da7f19ebb7dda4673f1ff55