Informations sur FOX Token (FOX)

Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals.

Site officiel : https://shapeshift.com/ Livre blanc : https://docs.shapeshift.com/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0xc770eefad204b5180df6a14ee197d99d808ee52d