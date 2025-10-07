Le prix en temps réel de Daystarter est aujourd'hui de 0.14945 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de DST à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix DST facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Daystarter est aujourd'hui de 0.14945 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de DST à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix DST facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur DST

Informations sur le prix de DST

Livre blanc de DST

Site officiel de DST

Tokenomics de DST

Prévisions de prix de DST

Historique de DST

Guide d'achat de DST

Convertisseur de DST en monnaie fiduciaire

DST au comptant

Pré-ouverture

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Daystarter

Cours Daystarter(DST)

Prix en temps réel : 1 DST à USD

$0.14932
$0.14932$0.14932
+0.24%1D
USD
Graphique du prix de Daystarter (DST) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 19:27:08 (UTC+8)

Informations sur le prix de Daystarter (DST) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.14753
$ 0.14753$ 0.14753
Bas 24 h
$ 0.15041
$ 0.15041$ 0.15041
Haut 24 h

$ 0.14753
$ 0.14753$ 0.14753

$ 0.15041
$ 0.15041$ 0.15041

$ 9.000678643817682
$ 9.000678643817682$ 9.000678643817682

$ 0.000580213942630201
$ 0.000580213942630201$ 0.000580213942630201

+0.09%

+0.24%

+4.95%

+4.95%

Le prix en temps réel de Daystarter (DST) est de $ 0.14945. Au cours des dernières 24 heures, DST a évolué entre un minimum de $ 0.14753 et un maximum de $ 0.15041, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DST est $ 9.000678643817682, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.000580213942630201.

En termes de performance à court terme, DST a évolué de +0.09% au cours de la dernière heure, +0.24% sur 24 heures et de +4.95% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Daystarter (DST)

No.3911

--
----

$ 76.19K
$ 76.19K$ 76.19K

$ 149.45M
$ 149.45M$ 149.45M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

La capitalisation boursière actuelle de Daystarter est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 76.19K. L'offre en circulation de DST est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 149.45M.

Historique du prix de Daystarter (DST) en USD

Suivez la variation du prix de Daystarter aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.0003575+0.24%
30 jours$ +0.00887+6.30%
60 jours$ -0.04776-24.22%
90 jours$ +0.12256+455.78%
Variation du prix de Daystarter aujourd'hui

Aujourd'hui, DST a enregistré une variation de $ +0.0003575 (+0.24%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Daystarter sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.00887 (+6.30%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Daystarter

En élargissant la vue à 60 jours, DST a constaté une variation de $ -0.04776 (-24.22%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Daystarter sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.12256 (+455.78%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Daystarter (DST) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Daystarter.

Qu'est-ce que Daystarter (DST)

DAYSTARTER est une plateforme Web3 centrée sur le mode de vie, qui gamifie les routines quotidiennes et propose du contenu astrologique personnalisé. Conçue pour faire le lien entre les habitudes du quotidien et les actifs numériques, DAYSTARTER récompense les utilisateurs avec des points pour leur engagement dans l’application mobile — points convertibles en tokens $DST via le portail Web de DAYSTARTER.

Daystarter est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Daystarter. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de DSTpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Daystarter sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Daystarter fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Daystarter (USD)

Combien vaudra Daystarter (DST) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Daystarter (DST) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Daystarter.

Consultez la prévision de prix de Daystarter maintenant !

Tokenomics de Daystarter (DST)

Comprendre la tokenomics de Daystarter (DST) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DST !

Guide d'achat de Daystarter (DST)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Daystarter? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Daystarter. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

DST en devises locales

1 Daystarter (DST) à VND
3,932.77675
1 Daystarter (DST) à AUD
A$0.2256695
1 Daystarter (DST) à GBP
0.110593
1 Daystarter (DST) à EUR
0.1270325
1 Daystarter (DST) à USD
$0.14945
1 Daystarter (DST) à MYR
RM0.6291845
1 Daystarter (DST) à TRY
6.232065
1 Daystarter (DST) à JPY
¥22.4175
1 Daystarter (DST) à ARS
ARS$213.8046645
1 Daystarter (DST) à RUB
12.260878
1 Daystarter (DST) à INR
13.265182
1 Daystarter (DST) à IDR
Rp2,490.832337
1 Daystarter (DST) à KRW
211.086169
1 Daystarter (DST) à PHP
8.683045
1 Daystarter (DST) à EGP
￡E.7.1003695
1 Daystarter (DST) à BRL
R$0.7935795
1 Daystarter (DST) à CAD
C$0.2077355
1 Daystarter (DST) à BDT
18.1297795
1 Daystarter (DST) à NGN
219.1340515
1 Daystarter (DST) à COP
$577.02645
1 Daystarter (DST) à ZAR
R.2.57054
1 Daystarter (DST) à UAH
6.1498675
1 Daystarter (DST) à TZS
T.Sh.367.19865
1 Daystarter (DST) à VES
Bs27.64825
1 Daystarter (DST) à CLP
$143.7709
1 Daystarter (DST) à PKR
Rs42.360108
1 Daystarter (DST) à KZT
81.0019
1 Daystarter (DST) à THB
฿4.860114
1 Daystarter (DST) à TWD
NT$4.5477635
1 Daystarter (DST) à AED
د.إ0.5484815
1 Daystarter (DST) à CHF
Fr0.1180655
1 Daystarter (DST) à HKD
HK$1.162721
1 Daystarter (DST) à AMD
֏57.215438
1 Daystarter (DST) à MAD
.د.م1.362984
1 Daystarter (DST) à MXN
$2.7453965
1 Daystarter (DST) à SAR
ريال0.5604375
1 Daystarter (DST) à ETB
Br21.7404915
1 Daystarter (DST) à KES
KSh19.320896
1 Daystarter (DST) à JOD
د.أ0.10596005
1 Daystarter (DST) à PLN
0.543998
1 Daystarter (DST) à RON
лв0.651602
1 Daystarter (DST) à SEK
kr1.4003465
1 Daystarter (DST) à BGN
лв0.2495815
1 Daystarter (DST) à HUF
Ft50.251068
1 Daystarter (DST) à CZK
3.117527
1 Daystarter (DST) à KWD
د.ك0.0457317
1 Daystarter (DST) à ILS
0.4887015
1 Daystarter (DST) à BOB
Bs1.034194
1 Daystarter (DST) à AZN
0.254065
1 Daystarter (DST) à TJS
SM1.386896
1 Daystarter (DST) à GEL
0.4079985
1 Daystarter (DST) à AOA
Kz136.2341365
1 Daystarter (DST) à BHD
.د.ب0.0561932
1 Daystarter (DST) à BMD
$0.14945
1 Daystarter (DST) à DKK
kr0.95648
1 Daystarter (DST) à HNL
L3.9260515
1 Daystarter (DST) à MUR
6.7925025
1 Daystarter (DST) à NAD
$2.5720345
1 Daystarter (DST) à NOK
kr1.485533
1 Daystarter (DST) à NZD
$0.257054
1 Daystarter (DST) à PAB
B/.0.14945
1 Daystarter (DST) à PGK
K0.6261955
1 Daystarter (DST) à QAR
ر.ق0.5454925
1 Daystarter (DST) à RSD
дин.15.0092635
1 Daystarter (DST) à UZS
soʻm1,800.6019955
1 Daystarter (DST) à ALL
L12.3998665
1 Daystarter (DST) à ANG
ƒ0.2675155
1 Daystarter (DST) à AWG
ƒ0.2675155
1 Daystarter (DST) à BBD
$0.2989
1 Daystarter (DST) à BAM
KM0.2495815
1 Daystarter (DST) à BIF
Fr440.72805
1 Daystarter (DST) à BND
$0.1927905
1 Daystarter (DST) à BSD
$0.14945
1 Daystarter (DST) à JMD
$23.9344175
1 Daystarter (DST) à KHR
600.200167
1 Daystarter (DST) à KMF
Fr62.91845
1 Daystarter (DST) à LAK
3,248.9129785
1 Daystarter (DST) à LKR
Rs45.232537
1 Daystarter (DST) à MDL
L2.4943205
1 Daystarter (DST) à MGA
Ar667.186646
1 Daystarter (DST) à MOP
P1.198589
1 Daystarter (DST) à MVR
2.286585
1 Daystarter (DST) à MWK
MK259.4616395
1 Daystarter (DST) à MZN
MT9.5513495
1 Daystarter (DST) à NPR
Rs21.224889
1 Daystarter (DST) à PYG
1,045.10385
1 Daystarter (DST) à RWF
Fr217.15085
1 Daystarter (DST) à SBD
$1.2269845
1 Daystarter (DST) à SCR
2.217838
1 Daystarter (DST) à SRD
$5.7702645
1 Daystarter (DST) à SVC
$1.3076875
1 Daystarter (DST) à SZL
L2.57054
1 Daystarter (DST) à TMT
m0.5245695
1 Daystarter (DST) à TND
د.ت0.43714125
1 Daystarter (DST) à TTD
$1.0147655
1 Daystarter (DST) à UGX
Sh513.5102
1 Daystarter (DST) à XAF
Fr83.9909
1 Daystarter (DST) à XCD
$0.403515
1 Daystarter (DST) à XOF
Fr83.9909
1 Daystarter (DST) à XPF
Fr15.2439
1 Daystarter (DST) à BWP
P1.9891795
1 Daystarter (DST) à BZD
$0.3003945
1 Daystarter (DST) à CVE
$14.123025
1 Daystarter (DST) à DJF
Fr26.6021
1 Daystarter (DST) à DOP
$9.361548
1 Daystarter (DST) à DZD
د.ج19.4001045
1 Daystarter (DST) à FJD
$0.3362625
1 Daystarter (DST) à GNF
Fr1,299.46775
1 Daystarter (DST) à GTQ
Q1.144787
1 Daystarter (DST) à GYD
$31.2783905
1 Daystarter (DST) à ISK
kr18.08345

Ressources de Daystarter

Pour une compréhension plus approfondie de Daystarter, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Daystarter
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Daystarter

Combien vaut Daystarter (DST) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de DST en USD est de 0.14945 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de DST à USD ?
Le prix actuel de DST en USD est $ 0.14945. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Daystarter ?
La capitalisation boursière de DST est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de DST ?
L'offre en circulation de DST est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DST ?
DST a atteint un prix ATH de 9.000678643817682 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DST ?
DST a vu un prix ATL de 0.000580213942630201 USD.
Quel est le volume de trading de DST ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour DST est de $ 76.19K USD.
Est-ce que DST va augmenter cette année ?
DST pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de DST pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 19:27:08 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Daystarter (DST)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique
10-05 16:10:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin grimpe pour atteindre un sommet de 125 708 $, établissant un nouveau record historique
10-04 13:39:16Données on-chain
Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis enregistrent une entrée nette de 233,5 millions de dollars hier
10-04 11:26:38Mises à jour de l'industrie
L'émission d'USDC dépasse 75 milliards, sa part de marché atteint 24,9 %

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour DST vers USD

Montant

DST
DST
USD
USD

1 DST = 0.14945 USD

Trader DST

DST/USDT
$0.14932
$0.14932$0.14932
+0.24%

Rejoignez MEXC dès aujourd'hui

-- Frais de maker au comptant, -- Frais de taker au comptant
-- Frais de maker sur les contrats à terme, -- Frais de taker sur les contrats à terme