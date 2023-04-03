DST

DAYSTARTER est une plateforme Web3 centrée sur le mode de vie, qui gamifie les routines quotidiennes et propose du contenu astrologique personnalisé. Conçue pour faire le lien entre les habitudes du quotidien et les actifs numériques, DAYSTARTER récompense les utilisateurs avec des points pour leur engagement dans l’application mobile — points convertibles en tokens $DST via le portail Web de DAYSTARTER.

Nom de la cryptomonnaieDST

ClassementNo.3911

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique9.000678643817682,2023-04-03

Prix le plus bas0.000580213942630201,2023-06-04

Blockchain publiqueETH

IntroductionDAYSTARTER est une plateforme Web3 centrée sur le mode de vie, qui gamifie les routines quotidiennes et propose du contenu astrologique personnalisé. Conçue pour faire le lien entre les habitudes du quotidien et les actifs numériques, DAYSTARTER récompense les utilisateurs avec des points pour leur engagement dans l’application mobile — points convertibles en tokens $DST via le portail Web de DAYSTARTER.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
Rechercher
Favoris
DST/USDT
Daystarter
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (DST)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Info
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Opérations sur le marché
Spot
Ordres ouverts（0）
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
DST/USDT
--
--
‎--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (DST)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Info
Ordres ouverts（0）
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
Loading...