Informations sur DeChat (DECHAT)

Dechat is an open, secure web3 communications protocol that powers decentralized user interactions. Let your users chat, discover and transact digital assets seamlessly within and across your applications.

Site officiel : https://www.dechat.io/ Livre blanc : https://dechat.gitbook.io/dechat/ Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0xd69ee2e508363fed57f89917d5ca03e715ee5519