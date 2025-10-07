Le prix en temps réel de Coinbase xStock est aujourd'hui de 372.95 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de COINX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix COINX facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Coinbase xStock est aujourd'hui de 372.95 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de COINX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix COINX facilement sur MEXC maintenant.

$372.95
$372.95$372.95
-3.83%1D
Graphique du prix de Coinbase xStock (COINX) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 23:12:39 (UTC+8)

Informations sur le prix de Coinbase xStock (COINX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 371.93
$ 371.93$ 371.93
Bas 24 h
$ 389.64
$ 389.64$ 389.64
Haut 24 h

$ 371.93
$ 371.93$ 371.93

$ 389.64
$ 389.64$ 389.64

$ 444.5539034948311
$ 444.5539034948311$ 444.5539034948311

$ 292.4649785882087
$ 292.4649785882087$ 292.4649785882087

-2.56%

-3.83%

+11.71%

+11.71%

Le prix en temps réel de Coinbase xStock (COINX) est de $ 372.95. Au cours des dernières 24 heures, COINX a évolué entre un minimum de $ 371.93 et un maximum de $ 389.64, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de COINX est $ 444.5539034948311, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 292.4649785882087.

En termes de performance à court terme, COINX a évolué de -2.56% au cours de la dernière heure, -3.83% sur 24 heures et de +11.71% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Coinbase xStock (COINX)

No.1269

$ 8.20M
$ 8.20M$ 8.20M

$ 66.96K
$ 66.96K$ 66.96K

$ 8.20M
$ 8.20M$ 8.20M

22.00K
22.00K 22.00K

--
----

21,999.99810725
21,999.99810725 21,999.99810725

SOL

La capitalisation boursière actuelle de Coinbase xStock est de $ 8.20M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 66.96K. L'offre en circulation de COINX est de 22.00K, avec une offre totale de 21999.99810725. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.20M.

Historique du prix de Coinbase xStock (COINX) en USD

Suivez la variation du prix de Coinbase xStock aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -14.8528-3.83%
30 jours$ +75.35+25.31%
60 jours$ +69.12+22.74%
90 jours$ +8.75+2.40%
Variation du prix de Coinbase xStock aujourd'hui

Aujourd'hui, COINX a enregistré une variation de $ -14.8528 (-3.83%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Coinbase xStock sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +75.35 (+25.31%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Coinbase xStock

En élargissant la vue à 60 jours, COINX a constaté une variation de $ +69.12 (+22.74%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Coinbase xStock sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +8.75 (+2.40%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Coinbase xStock (COINX) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Coinbase xStock.

Qu'est-ce que Coinbase xStock (COINX)

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Coinbase xStock est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Coinbase xStock. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de COINXpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Coinbase xStock sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Coinbase xStock fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Coinbase xStock (USD)

Combien vaudra Coinbase xStock (COINX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Coinbase xStock (COINX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Coinbase xStock.

Consultez la prévision de prix de Coinbase xStock maintenant !

Tokenomics de Coinbase xStock (COINX)

Comprendre la tokenomics de Coinbase xStock (COINX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token COINX !

Guide d'achat de Coinbase xStock (COINX)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Coinbase xStock? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Coinbase xStock. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

COINX en devises locales

1 Coinbase xStock (COINX) à VND
9,814,179.25
1 Coinbase xStock (COINX) à AUD
A$563.1545
1 Coinbase xStock (COINX) à GBP
275.983
1 Coinbase xStock (COINX) à EUR
317.0075
1 Coinbase xStock (COINX) à USD
$372.95
1 Coinbase xStock (COINX) à MYR
RM1,570.1195
1 Coinbase xStock (COINX) à TRY
15,552.015
1 Coinbase xStock (COINX) à JPY
¥56,315.45
1 Coinbase xStock (COINX) à ARS
ARS$533,545.9995
1 Coinbase xStock (COINX) à RUB
30,611.736
1 Coinbase xStock (COINX) à INR
33,091.8535
1 Coinbase xStock (COINX) à IDR
Rp6,215,830.847
1 Coinbase xStock (COINX) à KRW
527,507.939
1 Coinbase xStock (COINX) à PHP
21,675.854
1 Coinbase xStock (COINX) à EGP
￡E.17,741.2315
1 Coinbase xStock (COINX) à BRL
R$1,987.8235
1 Coinbase xStock (COINX) à CAD
C$518.4005
1 Coinbase xStock (COINX) à BDT
45,436.4985
1 Coinbase xStock (COINX) à NGN
548,452.811
1 Coinbase xStock (COINX) à COP
$1,439,959.95
1 Coinbase xStock (COINX) à ZAR
R.6,418.4695
1 Coinbase xStock (COINX) à UAH
15,421.4825
1 Coinbase xStock (COINX) à TZS
T.Sh.916,338.15
1 Coinbase xStock (COINX) à VES
Bs68,995.75
1 Coinbase xStock (COINX) à CLP
$358,404.95
1 Coinbase xStock (COINX) à PKR
Rs105,708.948
1 Coinbase xStock (COINX) à KZT
201,702.5485
1 Coinbase xStock (COINX) à THB
฿12,102.2275
1 Coinbase xStock (COINX) à TWD
NT$11,356.3275
1 Coinbase xStock (COINX) à AED
د.إ1,368.7265
1 Coinbase xStock (COINX) à CHF
Fr294.6305
1 Coinbase xStock (COINX) à HKD
HK$2,901.551
1 Coinbase xStock (COINX) à AMD
֏142,727.965
1 Coinbase xStock (COINX) à MAD
.د.م3,401.304
1 Coinbase xStock (COINX) à MXN
$6,851.0915
1 Coinbase xStock (COINX) à SAR
ريال1,398.5625
1 Coinbase xStock (COINX) à ETB
Br54,253.0365
1 Coinbase xStock (COINX) à KES
KSh48,162.763
1 Coinbase xStock (COINX) à JOD
د.أ264.42155
1 Coinbase xStock (COINX) à PLN
1,357.538
1 Coinbase xStock (COINX) à RON
лв1,629.7915
1 Coinbase xStock (COINX) à SEK
kr3,505.73
1 Coinbase xStock (COINX) à BGN
лв622.8265
1 Coinbase xStock (COINX) à HUF
Ft125,740.0925
1 Coinbase xStock (COINX) à CZK
7,794.655
1 Coinbase xStock (COINX) à KWD
د.ك114.1227
1 Coinbase xStock (COINX) à ILS
1,219.5465
1 Coinbase xStock (COINX) à BOB
Bs2,580.814
1 Coinbase xStock (COINX) à AZN
634.015
1 Coinbase xStock (COINX) à TJS
SM3,460.976
1 Coinbase xStock (COINX) à GEL
1,018.1535
1 Coinbase xStock (COINX) à AOA
Kz339,970.0315
1 Coinbase xStock (COINX) à BHD
.د.ب140.2292
1 Coinbase xStock (COINX) à BMD
$372.95
1 Coinbase xStock (COINX) à DKK
kr2,386.88
1 Coinbase xStock (COINX) à HNL
L9,797.3965
1 Coinbase xStock (COINX) à MUR
16,950.5775
1 Coinbase xStock (COINX) à NAD
$6,418.4695
1 Coinbase xStock (COINX) à NOK
kr3,714.582
1 Coinbase xStock (COINX) à NZD
$641.474
1 Coinbase xStock (COINX) à PAB
B/.372.95
1 Coinbase xStock (COINX) à PGK
K1,562.6605
1 Coinbase xStock (COINX) à QAR
ر.ق1,361.2675
1 Coinbase xStock (COINX) à RSD
дин.37,451.639
1 Coinbase xStock (COINX) à UZS
soʻm4,493,372.4605
1 Coinbase xStock (COINX) à ALL
L30,943.6615
1 Coinbase xStock (COINX) à ANG
ƒ667.5805
1 Coinbase xStock (COINX) à AWG
ƒ667.5805
1 Coinbase xStock (COINX) à BBD
$745.9
1 Coinbase xStock (COINX) à BAM
KM622.8265
1 Coinbase xStock (COINX) à BIF
Fr1,099,829.55
1 Coinbase xStock (COINX) à BND
$481.1055
1 Coinbase xStock (COINX) à BSD
$372.95
1 Coinbase xStock (COINX) à JMD
$59,727.9425
1 Coinbase xStock (COINX) à KHR
1,497,789.577
1 Coinbase xStock (COINX) à KMF
Fr157,011.95
1 Coinbase xStock (COINX) à LAK
8,107,608.5335
1 Coinbase xStock (COINX) à LKR
Rs112,877.047
1 Coinbase xStock (COINX) à MDL
L6,224.5355
1 Coinbase xStock (COINX) à MGA
Ar1,664,953.226
1 Coinbase xStock (COINX) à MOP
P2,991.059
1 Coinbase xStock (COINX) à MVR
5,706.135
1 Coinbase xStock (COINX) à MWK
MK647,482.2245
1 Coinbase xStock (COINX) à MZN
MT23,835.2345
1 Coinbase xStock (COINX) à NPR
Rs52,966.359
1 Coinbase xStock (COINX) à PYG
2,608,039.35
1 Coinbase xStock (COINX) à RWF
Fr541,896.35
1 Coinbase xStock (COINX) à SBD
$3,061.9195
1 Coinbase xStock (COINX) à SCR
5,534.578
1 Coinbase xStock (COINX) à SRD
$14,399.5995
1 Coinbase xStock (COINX) à SVC
$3,263.3125
1 Coinbase xStock (COINX) à SZL
L6,414.74
1 Coinbase xStock (COINX) à TMT
m1,309.0545
1 Coinbase xStock (COINX) à TND
د.ت1,090.87875
1 Coinbase xStock (COINX) à TTD
$2,532.3305
1 Coinbase xStock (COINX) à UGX
Sh1,281,456.2
1 Coinbase xStock (COINX) à XAF
Fr209,597.9
1 Coinbase xStock (COINX) à XCD
$1,006.965
1 Coinbase xStock (COINX) à XOF
Fr209,597.9
1 Coinbase xStock (COINX) à XPF
Fr38,040.9
1 Coinbase xStock (COINX) à BWP
P4,963.9645
1 Coinbase xStock (COINX) à BZD
$749.6295
1 Coinbase xStock (COINX) à CVE
$35,243.775
1 Coinbase xStock (COINX) à DJF
Fr66,385.1
1 Coinbase xStock (COINX) à DOP
$23,361.588
1 Coinbase xStock (COINX) à DZD
د.ج48,435.0165
1 Coinbase xStock (COINX) à FJD
$839.1375
1 Coinbase xStock (COINX) à GNF
Fr3,242,800.25
1 Coinbase xStock (COINX) à GTQ
Q2,856.797
1 Coinbase xStock (COINX) à GYD
$78,054.7055
1 Coinbase xStock (COINX) à ISK
kr45,126.95

Ressources de Coinbase xStock

Pour une compréhension plus approfondie de Coinbase xStock, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Site officiel de Coinbase xStock
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Coinbase xStock

Combien vaut Coinbase xStock (COINX) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de COINX en USD est de 372.95 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de COINX à USD ?
Le prix actuel de COINX en USD est $ 372.95. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Coinbase xStock ?
La capitalisation boursière de COINX est de $ 8.20M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de COINX ?
L'offre en circulation de COINX est de 22.00K USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de COINX ?
COINX a atteint un prix ATH de 444.5539034948311 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de COINX ?
COINX a vu un prix ATL de 292.4649785882087 USD.
Quel est le volume de trading de COINX ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour COINX est de $ 66.96K USD.
Est-ce que COINX va augmenter cette année ?
COINX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de COINX pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 23:12:39 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Coinbase xStock (COINX)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)
10-07 07:38:00Mises à jour de l'industrie
Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

