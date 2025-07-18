COINX

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Nom de la cryptomonnaieCOINX

ClassementNo.1269

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)18,340.43%

Offre en circulation21,999.99810725

Offre maximale∞

Offre totale21,999.99810725

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique444.5539034948311,2025-07-18

Prix le plus bas292.4649785882087,2025-08-20

Blockchain publiqueSOL

