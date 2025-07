Informations sur Cheqd (CHEQ)

Cheqd is a privacy-preserving payment and credential network that empowers users and organisations with ownership, portability, and control over their data. Building upon Self-Sovereign Identity (SSI) and Verifiable Credentials, data can be transacted while prioritising individual privacy and market-first principles.

Site officiel : https://www.cheqd.io/ Livre blanc : https://docs.cheqd.io/governance/ Explorateur de blocs : https://explorer.cheqd.io