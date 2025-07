Informations sur CONFLUX (CFX)

Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

Site officiel : https://confluxnetwork.org/ Livre blanc : https://confluxnetwork.org/files/Conflux_Economic_Paper_20201230.pdf Explorateur de blocs : https://www.confluxscan.io/