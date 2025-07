Découvrez les informations clés sur BitShares (BTS), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur BitShares (BTS)

The BitShares blockchain is an industrial-grade decentralized platform.

Site officiel : https://bitshares.github.io Livre blanc : https://bitshares.github.io/docs/#/whitepaper Explorateur de blocs : https://bitshares.network