Prix en temps réel : 1 BTR à USD

$0.08469
$0.08469$0.08469
-3.23%1D
USD
Graphique du prix de Bitlayer (BTR) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 18:23:39 (UTC+8)

Informations sur le prix de Bitlayer (BTR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.08125
$ 0.08125$ 0.08125
Bas 24 h
$ 0.09314
$ 0.09314$ 0.09314
Haut 24 h

$ 0.08125
$ 0.08125$ 0.08125

$ 0.09314
$ 0.09314$ 0.09314

--
----

--
----

+1.53%

-3.23%

-4.80%

-4.80%

Le prix en temps réel de Bitlayer (BTR) est de $ 0.08467. Au cours des dernières 24 heures, BTR a évolué entre un minimum de $ 0.08125 et un maximum de $ 0.09314, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BTR est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, BTR a évolué de +1.53% au cours de la dernière heure, -3.23% sur 24 heures et de -4.80% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Bitlayer (BTR)

--
----

$ 824.16K
$ 824.16K$ 824.16K

$ 84.67M
$ 84.67M$ 84.67M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BITLAYER

La capitalisation boursière actuelle de Bitlayer est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 824.16K. L'offre en circulation de BTR est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 84.67M.

Historique du prix de Bitlayer (BTR) en USD

Suivez la variation du prix de Bitlayer aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0028268-3.23%
30 jours$ +0.00682+8.76%
60 jours$ +0.02217+35.47%
90 jours$ +0.02217+35.47%
Variation du prix de Bitlayer aujourd'hui

Aujourd'hui, BTR a enregistré une variation de $ -0.0028268 (-3.23%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Bitlayer sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.00682 (+8.76%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Bitlayer

En élargissant la vue à 60 jours, BTR a constaté une variation de $ +0.02217 (+35.47%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Bitlayer sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.02217 (+35.47%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Bitlayer (BTR) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Bitlayer.

Qu'est-ce que Bitlayer (BTR)

Bitlayer libère tout le potentiel de la DeFi sur Bitcoin en alliant une sécurité inégalée à un moteur de contrats intelligents ultra-rapides. Basé sur la sécurité native de Bitcoin, Bitlayer combine un pont BitVM à confiance minimisée, une architecture rollup Bitcoin et une couche d’exécution haute performance pour offrir utilité, rapidité et composabilité à Bitcoin. Bitlayer construit une infrastructure complète pour la DeFi sur Bitcoin.

Bitlayer est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Bitlayer. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de BTRpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Bitlayer sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Bitlayer fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Bitlayer (USD)

Combien vaudra Bitlayer (BTR) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Bitlayer (BTR) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Bitlayer.

Consultez la prévision de prix de Bitlayer maintenant !

Tokenomics de Bitlayer (BTR)

Comprendre la tokenomics de Bitlayer (BTR) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BTR !

Guide d'achat de Bitlayer (BTR)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Bitlayer? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Bitlayer. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

BTR en devises locales

1 Bitlayer (BTR) à VND
2,228.09105
1 Bitlayer (BTR) à AUD
A$0.1286984
1 Bitlayer (BTR) à GBP
0.0626558
1 Bitlayer (BTR) à EUR
0.0728162
1 Bitlayer (BTR) à USD
$0.08467
1 Bitlayer (BTR) à MYR
RM0.3564607
1 Bitlayer (BTR) à TRY
3.530739
1 Bitlayer (BTR) à JPY
¥12.86984
1 Bitlayer (BTR) à ARS
ARS$121.1297487
1 Bitlayer (BTR) à RUB
6.9166923
1 Bitlayer (BTR) à INR
7.5170026
1 Bitlayer (BTR) à IDR
Rp1,411.1661022
1 Bitlayer (BTR) à KRW
120.7842951
1 Bitlayer (BTR) à PHP
4.9150935
1 Bitlayer (BTR) à EGP
￡E.4.0201316
1 Bitlayer (BTR) à BRL
R$0.4529845
1 Bitlayer (BTR) à CAD
C$0.1176913
1 Bitlayer (BTR) à BDT
10.321273
1 Bitlayer (BTR) à NGN
124.5140086
1 Bitlayer (BTR) à COP
$328.1775332
1 Bitlayer (BTR) à ZAR
R.1.4546306
1 Bitlayer (BTR) à UAH
3.5036446
1 Bitlayer (BTR) à TZS
T.Sh.208.03419
1 Bitlayer (BTR) à VES
Bs15.66395
1 Bitlayer (BTR) à CLP
$81.19853
1 Bitlayer (BTR) à PKR
Rs24.012412
1 Bitlayer (BTR) à KZT
45.8166304
1 Bitlayer (BTR) à THB
฿2.7534684
1 Bitlayer (BTR) à TWD
NT$2.590902
1 Bitlayer (BTR) à AED
د.إ0.3107389
1 Bitlayer (BTR) à CHF
Fr0.067736
1 Bitlayer (BTR) à HKD
HK$0.6587326
1 Bitlayer (BTR) à AMD
֏32.4277633
1 Bitlayer (BTR) à MAD
.د.م0.7730371
1 Bitlayer (BTR) à MXN
$1.5587747
1 Bitlayer (BTR) à SAR
ريال0.3175125
1 Bitlayer (BTR) à ETB
Br12.3245652
1 Bitlayer (BTR) à KES
KSh10.9342838
1 Bitlayer (BTR) à JOD
د.أ0.06003103
1 Bitlayer (BTR) à PLN
0.3098922
1 Bitlayer (BTR) à RON
лв0.3708546
1 Bitlayer (BTR) à SEK
kr0.7984381
1 Bitlayer (BTR) à BGN
лв0.1422456
1 Bitlayer (BTR) à HUF
Ft28.652328
1 Bitlayer (BTR) à CZK
1.7772233
1 Bitlayer (BTR) à KWD
د.ك0.02590902
1 Bitlayer (BTR) à ILS
0.2777176
1 Bitlayer (BTR) à BOB
Bs0.5867631
1 Bitlayer (BTR) à AZN
0.143939
1 Bitlayer (BTR) à TJS
SM0.7857376
1 Bitlayer (BTR) à GEL
0.2294557
1 Bitlayer (BTR) à AOA
Kz77.1826319
1 Bitlayer (BTR) à BHD
.د.ب0.03183592
1 Bitlayer (BTR) à BMD
$0.08467
1 Bitlayer (BTR) à DKK
kr0.5444281
1 Bitlayer (BTR) à HNL
L2.2251276
1 Bitlayer (BTR) à MUR
3.8728058
1 Bitlayer (BTR) à NAD
$1.4580174
1 Bitlayer (BTR) à NOK
kr0.8467
1 Bitlayer (BTR) à NZD
$0.1464791
1 Bitlayer (BTR) à PAB
B/.0.08467
1 Bitlayer (BTR) à PGK
K0.355614
1 Bitlayer (BTR) à QAR
ر.ق0.3090455
1 Bitlayer (BTR) à RSD
дин.8.5423563
1 Bitlayer (BTR) à UZS
soʻm1,020.1202473
1 Bitlayer (BTR) à ALL
L7.0293034
1 Bitlayer (BTR) à ANG
ƒ0.1515593
1 Bitlayer (BTR) à AWG
ƒ0.1515593
1 Bitlayer (BTR) à BBD
$0.16934
1 Bitlayer (BTR) à BAM
KM0.1413989
1 Bitlayer (BTR) à BIF
Fr249.69183
1 Bitlayer (BTR) à BND
$0.1092243
1 Bitlayer (BTR) à BSD
$0.08467
1 Bitlayer (BTR) à JMD
$13.5683675
1 Bitlayer (BTR) à KHR
340.0398002
1 Bitlayer (BTR) à KMF
Fr35.81541
1 Bitlayer (BTR) à LAK
1,840.6521371
1 Bitlayer (BTR) à LKR
Rs25.6414628
1 Bitlayer (BTR) à MDL
L1.413989
1 Bitlayer (BTR) à MGA
Ar377.9905876
1 Bitlayer (BTR) à MOP
P0.6790534
1 Bitlayer (BTR) à MVR
1.295451
1 Bitlayer (BTR) à MWK
MK146.9964337
1 Bitlayer (BTR) à MZN
MT5.410413
1 Bitlayer (BTR) à NPR
Rs12.0333004
1 Bitlayer (BTR) à PYG
592.09731
1 Bitlayer (BTR) à RWF
Fr122.51749
1 Bitlayer (BTR) à SBD
$0.6968341
1 Bitlayer (BTR) à SCR
1.2565028
1 Bitlayer (BTR) à SRD
$3.2225402
1 Bitlayer (BTR) à SVC
$0.7417092
1 Bitlayer (BTR) à SZL
L1.4571707
1 Bitlayer (BTR) à TMT
m0.296345
1 Bitlayer (BTR) à TND
د.ت0.2472364
1 Bitlayer (BTR) à TTD
$0.575756
1 Bitlayer (BTR) à UGX
Sh291.94216
1 Bitlayer (BTR) à XAF
Fr47.75388
1 Bitlayer (BTR) à XCD
$0.228609
1 Bitlayer (BTR) à XOF
Fr47.75388
1 Bitlayer (BTR) à XPF
Fr8.63634
1 Bitlayer (BTR) à BWP
P1.1278044
1 Bitlayer (BTR) à BZD
$0.1701867
1 Bitlayer (BTR) à CVE
$8.0072419
1 Bitlayer (BTR) à DJF
Fr15.07126
1 Bitlayer (BTR) à DOP
$5.3071156
1 Bitlayer (BTR) à DZD
د.ج11.0274208
1 Bitlayer (BTR) à FJD
$0.1913542
1 Bitlayer (BTR) à GNF
Fr736.20565
1 Bitlayer (BTR) à GTQ
Q0.6494189
1 Bitlayer (BTR) à GYD
$17.7349782
1 Bitlayer (BTR) à ISK
kr10.24507

Ressources de Bitlayer

Pour une compréhension plus approfondie de Bitlayer, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Bitlayer

Combien vaut Bitlayer (BTR) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de BTR en USD est de 0.08467 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de BTR à USD ?
Le prix actuel de BTR en USD est $ 0.08467. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Bitlayer ?
La capitalisation boursière de BTR est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de BTR ?
L'offre en circulation de BTR est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BTR ?
BTR a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BTR ?
BTR a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de BTR ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BTR est de $ 824.16K USD.
Est-ce que BTR va augmenter cette année ?
BTR pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BTR pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 18:23:39 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Bitlayer (BTR)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)
10-07 07:38:00Mises à jour de l'industrie
Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour BTR vers USD

Montant

BTR
BTR
USD
USD

1 BTR = 0.08467 USD

Trader BTR

BTR/USDC
$0.08462
$0.08462$0.08462
-3.44%
BTR/USDT
$0.08469
$0.08469$0.08469
-3.21%

