BTR

Bitlayer libère tout le potentiel de la DeFi sur Bitcoin en alliant une sécurité inégalée à un moteur de contrats intelligents ultra-rapides. Basé sur la sécurité native de Bitcoin, Bitlayer combine un pont BitVM à confiance minimisée, une architecture rollup Bitcoin et une couche d’exécution haute performance pour offrir utilité, rapidité et composabilité à Bitcoin. Bitlayer construit une infrastructure complète pour la DeFi sur Bitcoin.

Nom de la cryptomonnaieBTR

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBITLAYER

IntroductionBitlayer libère tout le potentiel de la DeFi sur Bitcoin en alliant une sécurité inégalée à un moteur de contrats intelligents ultra-rapides. Basé sur la sécurité native de Bitcoin, Bitlayer combine un pont BitVM à confiance minimisée, une architecture rollup Bitcoin et une couche d’exécution haute performance pour offrir utilité, rapidité et composabilité à Bitcoin. Bitlayer construit une infrastructure complète pour la DeFi sur Bitcoin.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
Rechercher
Favoris
BTR/USDT
Bitlayer
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (BTR)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Info
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Opérations sur le marché
Spot
Ordres ouverts（0）
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
BTR/USDT
--
--
‎--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (BTR)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Info
Ordres ouverts（0）
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
Loading...