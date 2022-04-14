BTR

Bitlayer libère tout le potentiel de la DeFi sur Bitcoin en alliant une sécurité inégalée à un moteur de contrats intelligents ultra-rapides. Basé sur la sécurité native de Bitcoin, Bitlayer combine un pont BitVM à confiance minimisée, une architecture rollup Bitcoin et une couche d’exécution haute performance pour offrir utilité, rapidité et composabilité à Bitcoin. Bitlayer construit une infrastructure complète pour la DeFi sur Bitcoin.

Nom de la cryptomonnaieBTR

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBITLAYER

IntroductionBitlayer libère tout le potentiel de la DeFi sur Bitcoin en alliant une sécurité inégalée à un moteur de contrats intelligents ultra-rapides. Basé sur la sécurité native de Bitcoin, Bitlayer combine un pont BitVM à confiance minimisée, une architecture rollup Bitcoin et une couche d’exécution haute performance pour offrir utilité, rapidité et composabilité à Bitcoin. Bitlayer construit une infrastructure complète pour la DeFi sur Bitcoin.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.