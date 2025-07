Informations sur Brickken (BKN)

Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.

Site officiel : https://brickken.com Livre blanc : https://brickken.com/whitepaper/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x0a638f07acc6969abf392bb009f216d22adea36d