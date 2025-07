Informations sur BitDCA (BDCA)

BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible.

Site officiel : https://www.bitdca.com Livre blanc : https://gitbook.bitdca.com/ Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0x0c8382719ef242cae2247e4decb2891fbf699818