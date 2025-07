Informations sur Acala Token (ACA)

Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala.

Site officiel : https://acala.network/ Livre blanc : https://wiki.acala.network/ Explorateur de blocs : https://acala.subscan.io/