Informations sur ABBC Coin (ABBC)

ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.

Site officiel : https://abbccoin.com/ Livre blanc : https://abbccoin.com/whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://e.abbcnet.io/