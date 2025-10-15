Prévision du prix de rasmr (RASMR) (USD)

Obtenez les prévisions du prix de rasmr pour 2026, 2027, 2028, 2030 et au-delà. Prévoyez la croissance du RASMR sur les 5 prochaines années ou plus. Anticipez instantanément les scénarios de prix futurs en fonction des tendances du marché et du sentiment.

Acheter du RASMR

Saisissez un nombre entre -100 et 1,000 pour prédire le prix de rasmr % Calculer *Clause de non-responsabilité : toutes les prévisions de prix sont basées sur les données fournies par les utilisateurs. -- -- -- 0.00% USD Actuel Prévision Prévision du prix de rasmr pour la période 2025-2050 (USD) Prévision du prix de rasmr (RASMR) pour 2025 (cette année) Selon vos prévisions, rasmr pourrait enregistrer une croissance de 0.00%. Le prix de trading pourrait atteindre $ 0.001732 en 2025. Prévision du prix de rasmr (RASMR) pour 2026 (l'année prochaine) Selon vos prévisions, rasmr pourrait enregistrer une croissance de 5.00%. Le prix de trading pourrait atteindre $ 0.001819 en 2026. Prévision du prix de rasmr (RASMR) pour 2027 (dans 2 ans) Selon le module de prévisions de prix, le prix futur prévu en 2027 de RASMR est de $ 0.001910, avec un taux de croissance de 10.25%. Prévision du prix de rasmr (RASMR) pour 2028 (dans 3 ans) Selon le module de prévisions de prix, le prix futur prévu en 2028 de RASMR est de $ 0.002005, avec un taux de croissance de 15.76%. Prévision du prix de rasmr (RASMR) pour 2029 (dans 4 ans) D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de RASMR en 2029 est de $ 0.002106, avec un taux de croissance de 21.55%. Prévision du prix de rasmr (RASMR) pour 2030 (dans 5 ans) D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de RASMR en 2030 est de $ 0.002211, avec un taux de croissance de 27.63%. Prévision du prix de rasmr (RASMR) pour 2040 (dans 15 ans) En 2040, le prix de rasmr pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 107.89%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ 0.003602. Prévision du prix de rasmr (RASMR) pour 2050 (dans 25 ans) En 2050, le prix de rasmr pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 238.64%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ 0.005867. Année Prix Croissance 2025 $ 0.001732 0.00%

2026 $ 0.001819 5.00%

2027 $ 0.001910 10.25%

2028 $ 0.002005 15.76%

2029 $ 0.002106 21.55%

2030 $ 0.002211 27.63%

2031 $ 0.002322 34.01%

2032 $ 0.002438 40.71% Année Prix Croissance 2033 $ 0.002560 47.75%

2034 $ 0.002688 55.13%

2035 $ 0.002822 62.89%

2036 $ 0.002963 71.03%

2037 $ 0.003111 79.59%

2038 $ 0.003267 88.56%

2039 $ 0.003430 97.99%

2040 $ 0.003602 107.89% Afficher plus Prédiction du prix de rasmr à court terme pour aujourd'hui, demain, cette semaine et dans 30 jours Date Prévision de prix Croissance October 15, 2025(Aujourd'hui) $ 0.001732 0.00%

October 16, 2025(Demain) $ 0.001733 0.01%

October 22, 2025(Semaine en cours) $ 0.001734 0.10%

November 14, 2025(30 jours) $ 0.001739 0.41% Prédiction du prix de rasmr (RASMR) pour aujourd'hui La prédiction du prix de RASMR le October 15, 2025(Aujourd'hui) est de 0.001732 $ . Cette prédiction reflète le résultat calculé du pourcentage de croissance fourni, donnant aux utilisateurs un aperçu de l'évolution potentielle du prix pour aujourd'hui. Prédiction du prix de rasmr (RASMR) pour demain En utilisant un taux de croissance annuelle de 5 % , la prédiction du prix de RASMR pour October 16, 2025(Demain) est de 0.001733 $ . Ces résultats offrent une estimation de la valeur du token en fonction des paramètres choisis. Prédiction du prix de rasmr (RASMR) pour cette semaine En utilisant un taux de croissance annuelle de 5 % , la prédiction du prix de RASMR pour October 22, 2025(Semaine en cours) est de 0.001734 $ . Cette prédiction hebdomadaire est calculée en se basant sur le même pourcentage de croissance afin de donner une idée des tendances potentielles du prix au cours des prochains jours. Prédiction du prix de rasmr (RASMR) dans 30 jours Dans 30 jours, la prédiction du prix de RASMR est de 0.001739 $ . Cette prédiction est obtenue en utilisant 5 % de croissance annuelle pour estimer la valeur du token au bout d'un mois.

Statistiques des prix actuels de rasmr Prix actuel ---- -- Variation de prix (24 h) -- Capitalisation boursière $ 361.85K$ 361.85K $ 361.85K Offre en circulation 208.97M 208.97M 208.97M Volume (24 h) ---- -- Volume (24 h) -- Le dernier prix de RASMR est de --. Il affiche une variation sur 24 heures de 0.00%, avec un volume de trading sur 24 heures de --. De plus, RASMR a une offre en circulation de 208.97M et une capitalisation boursière totale de $ 361.85K. Voir le prix en direct de RASMR

Prix historique de rasmr Selon les dernières données recueillies sur la page du prix de rasmr en temps réel, le prix de rasmr actuel est de 0.001732 USD. L'offre en circulation de rasmr(RASMR) est de 208.97M RASMR , ce qui lui confère une capitalisation boursière de 361,853 $ . Période Variation(%) Variation(USD) Haut Bas 24 heures -4.52% $ 0 $ 0.001904 $ 0.001727

7 jours -31.45% $ -0.000545 $ 0.005540 $ 0.001527

30 jours -67.13% $ -0.001163 $ 0.005540 $ 0.001527 Performance sur 24 heures Au cours des 24 dernières heures, rasmr a montré un mouvement de prix de 0 $ , reflétant un taux de changement de valeur de -4.52% . Performance sur 7 jours Au cours des 7 derniers jours, le sommet de rasmr était de 0.005540 $ , alors que le bas était de 0.001527 $ . Il a connu une variation de prix de -31.45% . Cette tendance récente montre le potentiel de RASMR de connaître de nouveaux mouvements de marché. Performance sur 30 jours Au cours du dernier mois, rasmr a connu une variation de -67.13% , ce qui correspond à un changement de sa valeur d'environ -0.001163 $ . Cela indique que RASMR pourrait connaître d'autres mouvements de prix dans un avenir proche.

Comment fonctionne le module de prédiction du prix de rasmr (RASMR) ? Le module de prédiction du prix de rasmr est un outil convivial conçu pour vous aider à estimer les prix de RASMR à venir en fonction de vos propres hypothèses de croissance. Que vous soyez un trader expérimenté ou un investisseur curieux, ce module vous offre un moyen simple et interactif de prévoir la valeur future du token. 1. Saisissez votre prédiction de croissance Commencez en saisissant le pourcentage de croissance souhaité (qui peut être positif ou négatif en fonction de votre vision du marché). Ce pourcentage peut refléter vos attentes à l'égard de rasmr pour l'année prochaine, les cinq prochaines années ou même les décennies à venir. 2. Calculez le prix futur Une fois que vous aurez saisi le taux de croissance, cliquez sur le bouton « Calculer ». Le module calculera instantanément le prix futur projeté de RASMR, vous donnant une visualisation claire de la façon dont votre prédiction affecte la valeur du token au fil du temps. 3. Explorez de différents scénarios Vous pouvez expérimenter avec de différents taux de croissance pour voir comment les différentes conditions de marché peuvent impacter le prix de rasmr. Cette flexibilité vous permet d'analyser des prévisions optimistes et prudentes, ce qui vous aidera à prendre des décisions plus éclairées. 4. Sentiment des utilisateurs et avis de la communauté Le module intègre également des données sur le sentiment des utilisateurs, ce qui vous permet de comparer vos prédictions avec celles des autres utilisateurs. Cette contribution collective offre un aperçu précieux de la façon dont la communauté perçoit l'avenir de RASMR. Indicateurs techniques pour la prédiction de prix Pour améliorer la précision des prédictions, le module utilise une variété d'indicateurs techniques et de données de marché. Il s'agit notamment des éléments suivants : Moyennes mobiles exponentielles (EMA) : aide à suivre la tendance du prix du token en lissant les fluctuations et en donnant un aperçu des renversements de tendance potentiels. Bandes de Bollinger : mesure la volatilité du marché et identifie les conditions de surachat ou de survente potentiels. Indice de force relative (RSI) : évalue la dynamique de RASMR afin de déterminer s'il s'agit d'une phase haussière ou baissière. Convergence/Divergence de Moyennes Mobiles (MACD) : évalue la force et la direction des mouvements de prix afin d'identifier des points d'entrée et de sortie potentiels. En combinant ces indicateurs avec des données de marché en temps réel, le module offre une prévision dynamique des prix, vous aidant à mieux comprendre le potentiel futur de rasmr.

Pourquoi la prédiction du prix de RASMR est-elle importante ?

Les prédictions du prix de RASMR revêtent une importance majeure pour de nombreuses raisons, et les investisseurs les établissent dans le cadre de divers objectifs :

Développement des stratégies d'investissement : les prédictions aident les investisseurs à élaborer des stratégies. Avec les estimations des prix futurs, ils peuvent décider quand acheter, vendre ou conserver une cryptomonnaie.

Évaluation des risques : comprendre les mouvements de prix potentiels permet aux investisseurs d'évaluer les risques associés à un actif numérique en particulier. Cela est indispensable pour gérer et limiter les pertes potentielles.

Analyse de marché : les prédictions impliquent souvent l'analyse des données historiques, des actualités et des tendances du marché. Cette analyse complète permet aux investisseurs de comprendre la dynamique du marché et les facteurs qui influencent l'évolution des prix.

Diversification du portefeuille : en anticipant quelles cryptomonnaies pourraient être performantes, les investisseurs peuvent diversifier leurs portefeuilles en fonction et répartir les risques entre différents actifs.

Planification à long terme : les investisseurs qui cherchent à réaliser des gains à long terme s'appuient sur les prédictions pour identifier les cryptomonnaies ayant un potentiel de croissance future.

Préparation psychologique : la connaissance des éventuels scénarios de l'évolution des prix prépare les investisseurs à la volatilité du marché sur le plan émotionnel et financier.

Engagement communautaire : les prédictions de prix des cryptomonnaies suscitent souvent des discussions au sein de la communauté des investisseurs, ce qui leur permet de mieux comprendre les tendances du marché et d'en tirer une sagesse collective.

Foire aux questions (FAQ) : Vaut-il la peine d'investir dans du RASMR maintenant ? Selon vos prédictions, RASMR atteindra -- le undefined , ce qui en fait un token à considérer. Quelle est la prévision du prix de RASMR le mois prochain ? Selon l'outil de prévision de prix de rasmr (RASMR), le prix de RASMR devrait atteindre -- le undefined . Combien coûtera 1 RASMR en 2026 ? Le prix de 1 rasmr (RASMR) aujourd'hui est de -- . Selon le module de prévision ci-dessus, RASMR augmentera de 0.00% , atteignant -- en 2026. Quel est le prix de RASMR prévu en 2027 ? rasmr (RASMR) devrait enregistrer 0.00% de croissance annuelle, atteignant un prix de -- pour 1 RASMR d'ici 2027. Quel est l'objectif de prix estimé pour RASMR en 2028 ? D'après vos prévisions de prix, rasmr (RASMR) connaîtra une croissance de 0.00% , avec un objectif de prix estimé à -- en 2028. Quel est l'objectif de prix estimé pour RASMR en 2029 ? D'après vos prévisions de prix, rasmr (RASMR) connaîtra une croissance de 0.00% , avec un objectif de prix estimé à -- en 2029. Combien coûtera 1 RASMR en 2030 ? Le prix de 1 rasmr (RASMR) aujourd'hui est de -- . Selon le module de prévision ci-dessus, RASMR augmentera de 0.00% , atteignant -- en 2030. Quelle est la prévision du prix de RASMR pour 2040 ? rasmr (RASMR) devrait enregistrer 0.00% de gains annuelle, atteignant un prix de -- pour 1 RASMR d'ici 2040. S'inscrire maintenant