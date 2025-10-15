Informations sur le prix de rasmr (RASMR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00172762 Haut 24 h $ 0.00190461 Sommet historique $ 0.01259026 Prix le plus bas $ 0.00152188 Variation du prix (1 h) -0.01% Changement de prix (1J) -6.53% Variation du prix (7 j) -29.69%

Le prix en temps réel de rasmr (RASMR) est de $0.00173763. Au cours des dernières 24 heures, RASMR a évolué entre un minimum de $ 0.00172762 et un maximum de $ 0.00190461, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RASMR est $ 0.01259026, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00152188.

En termes de performance à court terme, RASMR a évolué de -0.01% au cours de la dernière heure, -6.53% sur 24 heures et de -29.69% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour rasmr (RASMR)

Capitalisation boursière $ 363.12K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.74M Offre en circulation 208.97M Offre totale 999,996,712.001607

La capitalisation boursière actuelle de rasmr est de $ 363.12K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RASMR est de 208.97M, avec une offre totale de 999996712.001607. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.74M.