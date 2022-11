Kusama slot ng subasta

Bilang testnet ng Polkadot mainnet, ang Kusama ay may buong pagana ng Polkadot mainnet at nagsisilbing pansamantalang paghahanda para sa pag-deploy sa Polkadot. Tatakbo muna ang mga mapanganib na pagana sa Kusama network. Kaugnay nito, ang mga posibleng problema ay aalisin nang maaga upang matiyak ang maayos na paglulunsad sa mainnet. Samakatuwid, ang slot ng pagsubasta ay ilulunsad din muna sa network ng Kusama, at ang mga panuntunan sa auction ay magiging pare-pareho sa mga patakaran ng mainnet ng Polkadot.

*Mangyaring sumangguni sa anunsyo para sa mga panuntunan at detalye sa subasta