Itinatag noong 2018, ang MEXC Global ay kilala bilang palitan ng teknolohiya sa pagtutugma ng mataas na pagganap at mega transaction. Ang koponan sa MEXC Global ay ilan sa mga unang gumagalaw at nagpasimuno ng teknolohiyang pinansyal at blockchain. Sa kasalukuyan, ang MEXC Global ay nagbibigay ng serbisyo sa 10 na M+ user sa higit sa 170 bansa sa buong mundo at kasisimula pa lang namin. Ang kahanga-hangang tagumpay na ito ay isang makabuluhang milestone, at ang MEXC Global ay naglalayon na maging go-to platform para sa mga bagong trader at makaranasang investors habang sumusulong sila sa kanilang financial journey.

Ang MEXC ay may presensya sa mga pangunahing kontinente at mga jurisdiction sa buong mundo at kinokontrol, direkta man o sa pamamagitan ng mga affiliate, ng ilan sa mga pinakakilalang jurisdiction sa mundo. Nag-aalok din ang MEXC Global ng suporta sa lokal na wika para sa mga mamumuhunan mula sa iba't ibang bansa na nagpapadali para sa kanila sa pag-trade. Ang exchange sa MEXC Global ay isang high-performance trading engine na binuo ng mga eksperto mula sa industriya ng pagbabangko at may kakayahang kumpletuhin ang 1.4 milyong mga transaksyon bawat segundo, na nagreresulta sa ground breaking na efficiency at enhanced performance. Seguridad ng user ang pangunahing priyoridad sa MEXC Global dahil sa kung saan ang aming mga server ay independyenteng naka-host sa maraming bansa na tinitiyak ang pinakamainam na integridad at seguridad ng data.