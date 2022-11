Pangako ng User

Bilang isang user ng MEXC, nangangako ka na hinding-hindi mo lalabagin ang mga pambansa / rehiyonal na batas at regulasyon ng PRC, Republic of Singapore, gayundin ang mga bansang pinanggalingan ng mga user (Nakarehistrong Paninirahan). Sa kaganapan na ikaw, bilang isang user, ay lumabag sa mga batas at regulasyon, o ang iyong ginawa ay nag-trigger sa mekanismo ng pagkontrol sa panganib ng MEXC (kabilang ang ngunit hindi limitado sa hindi noramal na pag-login, maling halaga ng kalakalan, mataas na pagbili, ngunit mababa ang pagbebenta, isang malaking halaga ng pag-withdraw ng Fiat, at iba pang hindi normal na transaksyon), ikaw, na user, ay sumasang-ayon na ang MEXC ay may karapatang i-freeze o wakasan ang account at imbestigahan ang iyong legal na responsibilidad. Anumang mga pagkalugi na natamo at legal na pananagutan ay sasagutin mo, ang user, ang iyong sarili.