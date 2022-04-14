Zenko Protocol (ZENKO) -rahakkeen tokenomiikka

Zenko Protocol (ZENKO) -rahakkeen tiedot

Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain.

•	Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders.
•	100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects.
•	One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences.
•	Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market.
•	Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.zenkoprotocol.com/zenko-token
Valkoinen paperi:
https://docsend.com/v/pywhd/whitepaperfromwebsite

Zenko Protocol (ZENKO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Zenko Protocol (ZENKO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 5.76M
Kokonaistarjonta:
$ 1000.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 155.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 37.19M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.076833
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.03016829
Nykyinen hinta:
$ 0.0375859
Zenko Protocol (ZENKO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Zenko Protocol (ZENKO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ZENKO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZENKO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ZENKO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZENKO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ZENKO-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ZENKO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZENKO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

