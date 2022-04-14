XTblock (XTT-B20) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu XTblock (XTT-B20) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
XTblock (XTT-B20) -rahakkeen tiedot

A hyper-capable network, XTblock aims to deliver not only a high-performance blockchain, but also the ability to decentralise artificial intelligence and bot computing. Therefore a powerful blockchain that will address the issues of speed, high latency and scalability is only one of its use cases. It's applicability goes far beyond.

As you will see in our roadmap and business model (available on our website http://xtblock.io), we are currently developing various scientific and commercial use cases to demonstrate the performance and real-world viability of this hyper-capable network. In short, the XTblock network will be applicable to every industry.

Some key milestones in the pipeline, that are intended to prove these capabilities, are various applications within the realm of decentralised finance [DeFi], decentralised AI, decentralised live video streaming, an NFT marketplace, crypto market analysis bots, crypto trading bots, and much more.

https://xtblock.io/

XTblock (XTT-B20) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu XTblock (XTT-B20) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

$ 20.27K
$ 350.00M
$ 165.87M
$ 42.76K
$ 0.584553
$ 0
$ 0.00012218
XTblock (XTT-B20) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

XTblock (XTT-B20) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä XTT-B20-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XTT-B20-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät XTT-B20-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XTT-B20-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

