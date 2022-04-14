XBorg (XBG) -rahakkeen tokenomiikka
XBorg (XBG) -rahakkeen tiedot
XBorg is building a player identity protocol to drive the evolution of online experiences. It aims to revolutionise the gaming industry by allowing players to own and use their data to unlock a more personalised internet.
The XBorg ID captures data from various sources, including real-time game data, APIs, and tournament platforms to create unique player identities. Zero-knowledge proofs are used to ensure a player’s privacy. Players can use their XBorg ID in any application or game that integrates with the protocol. They can share some or all of their credentials to access personalised experiences. Enabling use cases such as fairer token airdrops, identity-based rewards and investment opportunities, new loyalty experiences, and more.
XBorg (XBG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu XBorg (XBG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
XBorg (XBG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
XBorg (XBG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä XBG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XBG-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät XBG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XBG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
XBG-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne XBG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XBG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.