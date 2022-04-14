XBorg (XBG) -rahakkeen tokenomiikka

XBorg (XBG) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu XBorg (XBG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

XBorg (XBG) -rahakkeen tiedot

XBorg is building a player identity protocol to drive the evolution of online experiences. It aims to revolutionise the gaming industry by allowing players to own and use their data to unlock a more personalised internet.

The XBorg ID captures data from various sources, including real-time game data, APIs, and tournament platforms to create unique player identities. Zero-knowledge proofs are used to ensure a player’s privacy. Players can use their XBorg ID in any application or game that integrates with the protocol. They can share some or all of their credentials to access personalised experiences. Enabling use cases such as fairer token airdrops, identity-based rewards and investment opportunities, new loyalty experiences, and more.

Virallinen verkkosivusto:
https://xborg.com/
Valkoinen paperi:
https://xbg.xborg.com/litepaper

XBorg (XBG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu XBorg (XBG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 21.84M
$ 21.84M$ 21.84M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 215.00M
$ 215.00M$ 215.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 101.59M
$ 101.59M$ 101.59M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.41625
$ 0.41625$ 0.41625
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.04681858
$ 0.04681858$ 0.04681858
Nykyinen hinta:
$ 0.101522
$ 0.101522$ 0.101522

XBorg (XBG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

XBorg (XBG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä XBG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XBG-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät XBG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XBG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

XBG-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne XBG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XBG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.