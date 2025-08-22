Lisätietoja UTY-rahakkeesta

Unity – hinta (UTY)

1UTY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.999714
$0.999714$0.999714
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Unity (UTY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:25:58 (UTC+8)

Unity (UTY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.999706
$ 0.999706$ 0.999706
24 h:n matalin
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 h:n korkein

$ 0.999706
$ 0.999706$ 0.999706

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 0.995814
$ 0.995814$ 0.995814

--

-0.01%

-0.02%

-0.02%

Unity (UTY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.999714. Viimeisen 24 tunnin aikana UTY on vaihdellut alimmillaan $ 0.999706 ja korkeimmillaan $ 1.0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UTY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.005, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.995814.

Lyhyen aikavälin tuloksissa UTY on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.01% 24 tunnin aikana ja -0.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Unity (UTY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 37.98M
$ 37.98M$ 37.98M

--
----

$ 37.98M
$ 37.98M$ 37.98M

37.99M
37.99M 37.99M

37,989,380.4274
37,989,380.4274 37,989,380.4274

Unity-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 37.98M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. UTY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 37.99M ja sen kokonaistarjonta on 37989380.4274. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 37.98M.

Unity (UTY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Unity – USD -hinta muuttui $ -0.0001005403968671.
Viimeisten 30 päivän aikana Unity – USD -hinnan muutos oli $ -0.0012011563.
Viimeisten 60 päivän aikana Unity – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003434017.
Viimeisten 90 päivän aikana Unity – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0001005403968671-0.01%
30 päivää$ -0.0012011563-0.12%
60 päivää$ +0.0003434017+0.03%
90 päivää$ 0--

Mikä on Unity (UTY)

XSY.fi is a capital management platform that simplifies access to advanced DeFi strategies. Its flagship product, Unity (UTY), is a digital synthetic dollar launched on the Avalanche blockchain. UTY is engineered to unlock liquidity and capital efficiency within blockchain ecosystems by allowing users to maintain their existing AVAX exposure while accessing sustainable yield through delta-neutral and other trading strategies.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Unity (UTY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Unity-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Unity (UTY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Unity (UTY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Unity-rahakkeelle.

Tarkista Unity-rahakkeen hintaennuste nyt!

UTY paikallisiin valuuttoihin

Unity (UTY) -rahakkeen tokenomiikka

Unity (UTY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UTY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Unity (UTY)”

Paljonko Unity (UTY) on arvoltaan tänään?
UTY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.999714 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on UTY-USD-parin nykyinen hinta?
UTY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.999714. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Unity-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen UTY markkina-arvo on $ 37.98M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on UTY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
UTY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 37.99M USD.
Mikä oli UTY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
UTY saavutti ATH-hinnaksi 1.005 USD.
Mikä oli UTY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
UTY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.995814 USD.
Mikä on UTY-rahakkeen treidausvolyymi?
UTY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko UTY tänä vuonna korkeammalle?
UTY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso UTY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Unity (UTY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.