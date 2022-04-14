Toki (TOKI) -rahakkeen tokenomiikka
$TOKI, the Dragon featured in The Night Riders book by Matt Furie.
Toki the Dragon, a creation by Matt Furie, is a vibrant and loyal guardian of the whimsical trio: Mystery, Wat and Hoodrat. With scales shimmering in hues of yellow sapphire and ruby, Toki is as enchanting as he is formidable.
He stands as a fierce protector of his friends, blending his playful spirit with unwavering courage. Whether soaring through the skies or unleashing his fiery breath, Toki ensures the safety of his companions, defending their magical world against any threat.
His bond with Mystery, Hoodrat, and Wat is unbreakable, and together, they embark on adventures filled with humor, heart, and the charm of Furie's imaginative artistry.
Toki (TOKI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Toki (TOKI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Toki (TOKI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Toki (TOKI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä TOKI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TOKI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät TOKI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TOKI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.