Swop (SWOP) -rahakkeen tokenomiikka

Swop (SWOP) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Swop (SWOP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Swop (SWOP) -rahakkeen tiedot

The $SWOP token is the native utility and incentive layer of the Swop ecosystem.

It powers and rewards the protocol through:

-Staking for Discoverability: Stake $SWOP to boost visibility of posts, products, or profiles

-Fee Discounts: Reduced fees on mints, redemptions, and swaps

-Access Control: Gate premium templates, analytics, or advanced SmartSite tools

-Governance (future): Vote on protocol upgrades, partner templates, and funding rounds

$SWOP aligns creators, users, and developers through shared ownership of the interaction layer itself.

Virallinen verkkosivusto:
https://swopme.co
Valkoinen paperi:
https://swopple.gitbook.io/swop

Swop (SWOP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Swop (SWOP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 100.28M
$ 100.28M$ 100.28M
Kokonaistarjonta:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 100.28M
$ 100.28M$ 100.28M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.01091108
$ 0.01091108$ 0.01091108
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00898893
$ 0.00898893$ 0.00898893
Nykyinen hinta:
$ 0.01002756
$ 0.01002756$ 0.01002756

Swop (SWOP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Swop (SWOP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SWOP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SWOP-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SWOP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SWOP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SWOP-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SWOP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SWOP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.