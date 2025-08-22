Lisätietoja SWOP-rahakkeesta

Swop-logo

Swop – hinta (SWOP)

Ei listattu

1SWOP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01004189
$0.01004189$0.01004189
-1.90%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Swop (SWOP) -hintakaavio
2025-08-22

Swop (SWOP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01003917
$ 0.01003917$ 0.01003917
24 h:n matalin
$ 0.01024684
$ 0.01024684$ 0.01024684
24 h:n korkein

$ 0.01003917
$ 0.01003917$ 0.01003917

$ 0.01024684
$ 0.01024684$ 0.01024684

$ 0.01091108
$ 0.01091108$ 0.01091108

$ 0.00898893
$ 0.00898893$ 0.00898893

-1.99%

-1.97%

-1.72%

-1.72%

Swop (SWOP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01004189. Viimeisen 24 tunnin aikana SWOP on vaihdellut alimmillaan $ 0.01003917 ja korkeimmillaan $ 0.01024684 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SWOP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01091108, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00898893.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SWOP on muuttunut -1.99% viimeisen tunnin aikana, -1.97% 24 tunnin aikana ja -1.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Swop (SWOP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 100.42M
$ 100.42M$ 100.42M

--
----

$ 100.42M
$ 100.42M$ 100.42M

10.00B
10.00B 10.00B

9,999,998,200.871862
9,999,998,200.871862 9,999,998,200.871862

Swop-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 100.42M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SWOP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00B ja sen kokonaistarjonta on 9999998200.871862. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 100.42M.

Swop (SWOP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Swop – USD -hinta muuttui $ -0.00020215547272253.
Viimeisten 30 päivän aikana Swop – USD -hinnan muutos oli $ +0.0011126253.
Viimeisten 60 päivän aikana Swop – USD -hinnan muutos oli $ +0.0007025266.
Viimeisten 90 päivän aikana Swop – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00020215547272253-1.97%
30 päivää$ +0.0011126253+11.08%
60 päivää$ +0.0007025266+7.00%
90 päivää$ 0--

Mikä on Swop (SWOP)

The $SWOP token is the native utility and incentive layer of the Swop ecosystem. It powers and rewards the protocol through: -Staking for Discoverability: Stake $SWOP to boost visibility of posts, products, or profiles -Fee Discounts: Reduced fees on mints, redemptions, and swaps -Access Control: Gate premium templates, analytics, or advanced SmartSite tools -Governance (future): Vote on protocol upgrades, partner templates, and funding rounds $SWOP aligns creators, users, and developers through shared ownership of the interaction layer itself.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Swop-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Swop (SWOP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Swop (SWOP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Swop-rahakkeelle.

Tarkista Swop-rahakkeen hintaennuste nyt!

SWOP paikallisiin valuuttoihin

Swop (SWOP) -rahakkeen tokenomiikka

Swop (SWOP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SWOP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Swop (SWOP)”

Paljonko Swop (SWOP) on arvoltaan tänään?
SWOP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01004189 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SWOP-USD-parin nykyinen hinta?
SWOP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01004189. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Swop-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SWOP markkina-arvo on $ 100.42M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SWOP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SWOP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00B USD.
Mikä oli SWOP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SWOP saavutti ATH-hinnaksi 0.01091108 USD.
Mikä oli SWOP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SWOP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00898893 USD.
Mikä on SWOP-rahakkeen treidausvolyymi?
SWOP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SWOP tänä vuonna korkeammalle?
SWOP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SWOP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22

Swop (SWOP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

