Lisätietoja STICK-rahakkeesta

STICK-rahakkeen hintatiedot

STICK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

STICK-rahakkeen tokenomiikka

STICK-rahakkeen hintaennuste

Stick-logo

Stick – hinta (STICK)

Ei listattu

1STICK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.30%1D
USD
Reaaliaikainen Stick (STICK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:03:50 (UTC+8)

Stick (STICK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00009337
$ 0.00009337
24 h:n matalin
$ 0.00009627
$ 0.00009627
24 h:n korkein

$ 0.00009337
$ 0.00009337

$ 0.00009627
$ 0.00009627

$ 0.00161281
$ 0.00161281

$ 0.00002108
$ 0.00002108

-0.00%

-0.43%

-24.99%

-24.99%

Stick (STICK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00009517. Viimeisen 24 tunnin aikana STICK on vaihdellut alimmillaan $ 0.00009337 ja korkeimmillaan $ 0.00009627 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STICK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00161281, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00002108.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STICK on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.43% 24 tunnin aikana ja -24.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Stick (STICK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 94.37K
$ 94.37K

--
--

$ 94.37K
$ 94.37K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Stick-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 94.37K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STICK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 94.37K.

Stick (STICK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Stick – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Stick – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000110881.
Viimeisten 60 päivän aikana Stick – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000623150.
Viimeisten 90 päivän aikana Stick – USD -hinnan muutos oli $ -0.00001875495746801884.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.43%
30 päivää$ +0.0000110881+11.65%
60 päivää$ +0.0000623150+65.48%
90 päivää$ -0.00001875495746801884-16.46%

Mikä on Stick (STICK)

Long before AI-generated frogs, cats, and dogs took over, there was STICK—the simplest, rawest form of expression, the very first meme drawn by human hands. Inspired by those ancient stick figures scrawled on cave walls, our developer, fed up with overdone, lifeless AI creations, brought STICK to life as a fresh and original narrative.

Stick (STICK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Stick-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Stick (STICK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Stick (STICK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Stick-rahakkeelle.

Tarkista Stick-rahakkeen hintaennuste nyt!

STICK paikallisiin valuuttoihin

Stick (STICK) -rahakkeen tokenomiikka

Stick (STICK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STICK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Stick (STICK)”

Paljonko Stick (STICK) on arvoltaan tänään?
STICK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00009517 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STICK-USD-parin nykyinen hinta?
STICK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00009517. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Stick-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STICK markkina-arvo on $ 94.37K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STICK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STICK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli STICK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STICK saavutti ATH-hinnaksi 0.00161281 USD.
Mikä oli STICK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STICK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00002108 USD.
Mikä on STICK-rahakkeen treidausvolyymi?
STICK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko STICK tänä vuonna korkeammalle?
STICK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STICK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:03:50 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

