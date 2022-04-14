Squish ($SQUISH) -rahakkeen tokenomiikka
Squish ($SQUISH) -rahakkeen tiedot
A Squishmallow Memecoin
The world's most popular toy.
With over 400 million toys sold, Squishmallow has amassed 120,000 followers on Twitter, 456,000 TikTok followers, and nearly 890,000 Instagram followers as of 2023. By May 2024, the brand has garnered over 13 billion views on TikTok and has been tagged in more than 1 million posts on Instagram.
Join the Squish revolution with $squish on Solana!
Squish ($SQUISH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Squish ($SQUISH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Squish ($SQUISH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Squish ($SQUISH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä $SQUISH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta $SQUISH-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät $SQUISH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu $SQUISH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
$SQUISH-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne $SQUISH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? $SQUISH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.