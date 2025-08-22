Lisätietoja SRK-rahakkeesta

SRK-rahakkeen hintatiedot

SRK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SRK-rahakkeen tokenomiikka

SRK-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

SparkPoint-logo

SparkPoint – hinta (SRK)

Ei listattu

1SRK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+4.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen SparkPoint (SRK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:07:41 (UTC+8)

SparkPoint (SRK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02523125
$ 0.02523125$ 0.02523125

$ 0
$ 0$ 0

+0.24%

+4.57%

-28.17%

-28.17%

SparkPoint (SRK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SRK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SRK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02523125, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SRK on muuttunut +0.24% viimeisen tunnin aikana, +4.57% 24 tunnin aikana ja -28.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SparkPoint (SRK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 418.56K
$ 418.56K$ 418.56K

--
----

$ 530.48K
$ 530.48K$ 530.48K

10.27B
10.27B 10.27B

13,019,612,245.20557
13,019,612,245.20557 13,019,612,245.20557

SparkPoint-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 418.56K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SRK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.27B ja sen kokonaistarjonta on 13019612245.20557. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 530.48K.

SparkPoint (SRK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SparkPoint – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SparkPoint – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana SparkPoint – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana SparkPoint – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+4.57%
30 päivää$ 0-29.81%
60 päivää$ 0-27.96%
90 päivää$ 0--

Mikä on SparkPoint (SRK)

What is SparkPoint (SRK)? SparkPoint, officially known as SparkPoint Technologies Inc., is a registered corporation in the Philippines under the Securities and Exchange Commission (SEC). Since its launch on October 5, 2018, SparkPoint has been at the forefront of blockchain innovation in the Philippines, leveraging cutting-edge technology to create practical solutions for a global audience. Today, SparkPoint is driving the next wave of blockchain evolution by integrating artificial intelligence (AI) into its ecosystem. At the core of this vision is the SparkAgent AI Agents Launchpad platform, a groundbreaking initiative that combines the power of blockchain and AI to enable intelligent, automated services across various applications. This platform reflects SparkPoint’s commitment to advancing technology that empowers users and transforms industries. SparkPoint’s journey began with an initial funding of just $50,000, which was used to develop and launch a diverse suite of blockchain-based products, including: SparkPoint Wallet: A secure, user-friendly multi-cryptocurrency wallet. SparkLearn: An educational platform promoting blockchain and financial literacy. SparkPlay: Interactive games showcasing blockchain technology. SparkEarn: Incentive programs to encourage cryptocurrency adoption. SparkDeFi: Decentralized finance services aimed at financial inclusion. These products lay the foundation for SparkPoint’s ambitious exploration of blockchain and AI, positioning the company as a pioneer in developing scalable, next-generation solutions.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

SparkPoint (SRK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

SparkPoint-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SparkPoint (SRK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SparkPoint (SRK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SparkPoint-rahakkeelle.

Tarkista SparkPoint-rahakkeen hintaennuste nyt!

SRK paikallisiin valuuttoihin

SparkPoint (SRK) -rahakkeen tokenomiikka

SparkPoint (SRK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SRK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SparkPoint (SRK)”

Paljonko SparkPoint (SRK) on arvoltaan tänään?
SRK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SRK-USD-parin nykyinen hinta?
SRK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SparkPoint-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SRK markkina-arvo on $ 418.56K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SRK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SRK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.27B USD.
Mikä oli SRK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SRK saavutti ATH-hinnaksi 0.02523125 USD.
Mikä oli SRK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SRK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SRK-rahakkeen treidausvolyymi?
SRK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SRK tänä vuonna korkeammalle?
SRK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SRK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:07:41 (UTC+8)

SparkPoint (SRK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.